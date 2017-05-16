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Запорізький "Металург" знайшов спонсора і повернеться на "Славутич-Арену"

16 травня в 15:14

Команда знову буде виступати на головному стадіоні міста.

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"Металург" не грав на "Славутич-Арені" з минулого року
times.zp.ua
Запорізький "Металург" знайшов генерального спонсора і повернеться на "Славутич-Арену". Про це повідомив офіційний сайт клубу.

"Металург" підписав угоду зі страховою компанією "Євроінс Україна", логотип якої буде розміщений на формі команди.

Повернення команди на головний стадіон міста відбудеться в рамках 31-го туру Другої ліги проти "Нікополя". Через високу орендну плату "Металург" не грав на "Славутич-Арені" з вересня 2016 року.

Запорожці займають 16-е місце в турнірній таблиці Другої ліги.

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Раніше повідомлялося, що міський голова Запоріжжя Володимир Буряк має намір створити муніципальний футбольний клуб, який буде мати назву "Металург".

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Теги футбол Металург Запоріжжя
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