Запорізький "Металург" знайшов спонсора і повернеться на "Славутич-Арену"

Команда знову буде виступати на головному стадіоні міста.

"Металург" не грав на "Славутич-Арені" з минулого року times.zp.ua

Запорізькийзнайшов генерального спонсора і повернеться на "Славутич-Арену". Про це повідомив офіційний сайт клубу.

"Металург" підписав угоду зі страховою компанією "Євроінс Україна", логотип якої буде розміщений на формі команди.

Повернення команди на головний стадіон міста відбудеться в рамках 31-го туру Другої ліги проти "Нікополя". Через високу орендну плату "Металург" не грав на "Славутич-Арені" з вересня 2016 року.

Запорожці займають 16-е місце в турнірній таблиці Другої ліги.

Раніше повідомлялося, що міський голова Запоріжжя Володимир Буряк має намір створити муніципальний футбольний клуб, який буде мати назву "Металург".