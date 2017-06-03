"Ювентус" – "Реал: онлайн-трансляція матчу

В Кардіффі зіграють чемпіони Італії та Іспанії.
"Реал" зі старту турніру вважався одним з головних фаворитів на перемогу. Мадридський клуб зазнав лише однієї поразки в півфіналі, поступившись "Атлетіко" з рахунком 1:2, проте за сумою двох зустрічей саме підопічні Зінедіна Зідана пробилися у фінал.
На груповій стадії "галактікос" посіли друге місце, пропустивши вперед дортмундську "Боруссію". Далі мадридці пройшли "Наполі", "Баварію" та "Атлетіко".
"Ювентус" у дванадцяти матчах розіграшу здобув дев'ять перемог і тричі зіграв внічию.
"Чорно-білі" не зазнали проблем в групі H і вийшли в плей-офф з першого місця, залишивши позаду "Севілью", "Ліон" і "Динамо" із Загреба. Далі слідували впевнені перемоги над "Порту", "Барселоною" і "Монако".
Що стосується кадрових проблем, то у "Реала" напередодні фінального поєдинку відновився від травми Гарет Бейл, а участь Даніеля Карвахаля, Пепе і Коентрау знаходиться під питанням.
Італійський клуб підходить до фінального протистояння практично в оптимальному складі. Єдиною втратою у складі "Ювентуса" залишається Марко П'яцца (травма коліна).
Початок матчу – о 21:45