Топ Новини
<
>

"Ювентус" – "Реал: онлайн-трансляція матчу

3 червня в 09:23

В Кардіффі зіграють чемпіони Італії та Іспанії.

123
Матч розпочнеться о 21:45
twitter.com/ChampionsLeague
Сьогодні, 3 червня в Кардіффі відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів між італійським "Ювентусом" та іспанським "Реалом".

"Реал" зі старту турніру вважався одним з головних фаворитів на перемогу. Мадридський клуб зазнав лише однієї поразки в півфіналі, поступившись "Атлетіко" з рахунком 1:2, проте за сумою двох зустрічей саме підопічні Зінедіна Зідана пробилися у фінал.

На груповій стадії "галактікос" посіли друге місце, пропустивши вперед дортмундську "Боруссію". Далі мадридці пройшли "Наполі", "Баварію" та "Атлетіко".

"Ювентус" у дванадцяти матчах розіграшу здобув дев'ять перемог і тричі зіграв внічию.

"Чорно-білі" не зазнали проблем в групі H і вийшли в плей-офф з першого місця, залишивши позаду "Севілью", "Ліон" і "Динамо" із Загреба. Далі слідували впевнені перемоги над "Порту", "Барселоною" і "Монако".

Що стосується кадрових проблем, то у "Реала" напередодні фінального поєдинку відновився від травми Гарет Бейл, а участь Даніеля Карвахаля, Пепе і Коентрау знаходиться під питанням.

Італійський клуб підходить до фінального протистояння практично в оптимальному складі. Єдиною втратою у складі "Ювентуса" залишається Марко П'яцца (травма коліна).

Початок матчу – о 21:45

 
За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Реал Ювентус Кардіфф Ліга чемпіонів футбол
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.27
EUR 29.47
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...