"Ювентус" - "Реал": найкращі фото фіналу Ліги чемпіонів

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Свято європейського футболу відбулося у Кардіффі.

Вчора, 3 червня, в Кардіффі (Уельс) відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів, в якому зустрічалися італійський "Ювентус" та іспанський "Реал". Мадридці здобули переконливу перемогу з рахунком 4:1.

Матч розпочався з голу Роналду, який здорово пробив після прострілу від Карвахаля. "Ювентус" не знітився, а відразу відігрався – це Манджукіч неймовірним ударом в падінні через себе зрівняв рахунок.

Коли здавалося, що туринці виглядають краще, "Реал" узяв, та й забив двічі на початку другого тайму. Спочатку Каземіро вивів мадридців уперед, а через три хвилини Роналду відправив "Ювентус" в нокдаун, а добив команду Алегрі Асенсіо на 90-й хвилині.

"Реалу" підкорився рекорд Ліги чемпіонів. Іспанський гранд став першою командою, яка виграла турнір у двох сезонах поспіль. При цьому мова йде саме про Лігу чемпіонів, яка була створена в 1992 році, замінивши Кубок європейських чемпіонів.

Нагадаємо, найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів був визнаний лідер "Реала" Кріштіану Роналду.