"Ювентус" - "Реал": анонс, де дивитися фінал Ліги чемпіонів 3 червня

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У Кардіффі відбудеться головний матч сезону, що минає в європейському футболі.

"Ювентус" і "Реал" зустрінуться в Кардіффі uefa.com

3 червня в Кардіффі (Уельс) відбудетьсяміж італійським "Ювентусом" і іспанським "Реалом". ZN.UA проведе текстову трансляцію вирішального поєдинку.

"Реал" в разі своєї перемоги стане першим клубом в еру Ліги чемпіонів, якому вдалося підкорити турнір два рази поспіль. Якщо "вершкові" можуть завоювати титул в дванадцятий раз, то у "Юве" всього два Кубка чемпіонів, останній з яких туринці виграли в далекому 1996 році.

Матч в Кардіффі стане повторенням фіналу 1998 року, коли "Реал" відсвяткував мінімальну перемогу над "Ювентусом" в Амстердамі. Цікаво, що кольори туринців в тій зустрічі захищав нинішній тренер мадридського клубу Зінедін Зідан. У Нідерландах "Реал" завоював сьомий зі своїх 11 Кубків чемпіонів. Крім того, в п'яти останніх фіналах ЛЧ іспанський суперклуб здобував перемогу.

Суперники провели між собою 18 матчів, і усі - в рамках головного єврокубка. В активі обох команд по вісім перемог при двох нічиїх, але "Ювентус" при цьому забив 21 м'яч, а "Реал" - тільки 18.

"Ювентус" - "Реал"

Субота, 3 червня, стадіон "Міленіум" 21:45

Пряма трансляція: "Футбол 1"

Арбітр: Фелікс Брих (Німеччина)

Орієнтовні склади:

"Ювентус": Буффон, Алекс Сандро, К'єлліні, Бонуччі, Алвес, Маркізіо, Пьяніч, Манджукіч, Дібала, Куадрадо, Ігуаїн

"Реал": Навас, Марсело, Рамос, Варан, Даніло, Каземіро, Кроос, Модріч, Роналду, Бензема, Бейл.

Нагадаємо, букмекери віддають мінімальну перевагу "Реалу".