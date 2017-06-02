Топ Новини
<
>

"Ювентус" - "Реал": анонс, де дивитися фінал Ліги чемпіонів 3 червня

2 червня в 22:16

У Кардіффі відбудеться головний матч сезону, що минає в європейському футболі.

123
"Ювентус" і "Реал" зустрінуться в Кардіффі
uefa.com
3 червня в Кардіффі (Уельс) відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів між італійським "Ювентусом" і іспанським "Реалом". ZN.UA проведе текстову трансляцію вирішального поєдинку.

"Реал" в разі своєї перемоги стане першим клубом в еру Ліги чемпіонів, якому вдалося підкорити турнір два рази поспіль. Якщо "вершкові" можуть завоювати титул в дванадцятий раз, то у "Юве" всього два Кубка чемпіонів, останній з яких туринці виграли в далекому 1996 році.

Матч в Кардіффі стане повторенням фіналу 1998 року, коли "Реал" відсвяткував мінімальну перемогу над "Ювентусом" в Амстердамі. Цікаво, що кольори туринців в тій зустрічі захищав нинішній тренер мадридського клубу Зінедін Зідан. У Нідерландах "Реал" завоював сьомий зі своїх 11 Кубків чемпіонів. Крім того, в п'яти останніх фіналах ЛЧ іспанський суперклуб здобував перемогу.

Суперники провели між собою 18 матчів, і усі - в рамках головного єврокубка. В активі обох команд по вісім перемог при двох нічиїх, але "Ювентус" при цьому забив 21 м'яч, а "Реал" - тільки 18.

"Ювентус" - "Реал"
Субота, 3 червня, стадіон "Міленіум" 21:45
Пряма трансляція: "Футбол 1"
Арбітр: Фелікс Брих (Німеччина)

Орієнтовні склади:

"Ювентус": Буффон, Алекс Сандро, К'єлліні, Бонуччі, Алвес, Маркізіо, Пьяніч, Манджукіч, Дібала, Куадрадо, Ігуаїн

"Реал": Навас, Марсело, Рамос, Варан, Даніло, Каземіро, Кроос, Модріч, Роналду, Бензема, Бейл.

Читайте також: Фінал Ліги чемпіонів вперше пройде під зачиненим дахом

Нагадаємо, букмекери віддають мінімальну перевагу "Реалу".

Читайте також
Теги Реал Ювентус футбол Ліга чемпіонів
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.27
EUR 29.47
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...