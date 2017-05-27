Ярмоленко запрошений зіграти за збірну світу проти легенд "Атлетико" - ЗМІ

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Українець зіграє в Мадриді.

Зустріч відбудеться в неділю, 28 травня ФК Динамо

Півзахисник "Динамо"запрошений зіграти за збірну світу проти легенд мадридського "Атлетіко".

Зустріч відбудеться в неділю, 28 травня. Початок – о 19:00 по Києву. За збірну світу також зіграють Роналдіньо, Гаіска Мендьєта, Єжи Дудек, Звонімір Бобан, Клаудіо Каніджа, Кларенс Зеєдорф, Ріяд Марез.

У складі легенд "Атлетіко" виступить відразу п'ять гравців нинішнього складу – Фернандо Торрес, Коке, Габі, Сауль і Хуанфран. Також в матчі візьме участь Дієго Форлан.

Це буде останній матч в історії стадіону "Вісенте Кальдерон". Гроші від виручених квитків будуть віддані організації "Scholas Occurrentes", яка займається 400 тисяч шкіл у 190 країн світу.

В поточному сезоні в Прем'єр-лізі Андрій Ярмоленко провів 27 матчів, в яких забив 14 голів і зробив 8 асистів.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко був визнаний найкращим футболістом України за підсумками 2016 року.