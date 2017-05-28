Ярмоленко забив гол за збірну світу у ворота легенд "Атлетіко"

Український півзахисник успішно виступив з престижному товариському поєдинку.

Ярмоленко забив гол головою ФК Динамо

Сьогодні, 28 травня, в Мадриді відбувся благодійний матч(5:4), в якому взяв участь вінгер київського "Динамо" і збірної України Андрій Ярмоленко.

Український футболіст вийшов на заміну у другому таймі під 11-м номером на позиції нападника, а на 56-й хвилині відзначився точним ударом головою і забив третій гол своєї команди.

Варто відзначити, що це був останній поєдинок в історії стадіону "Вісенте Кальдерон". Гроші від виручених квитків будуть віддані організації "Scholas Occurrentes", яка керує тисячами шкіл у 190 країн світу.

Нагадаємо, в минулому турі УПЛ Андрій Ярмоленко став героєм матчу з "Шахтарем".