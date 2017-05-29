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Ярмоленко визнаний найкращим гравцем 31-го туру Прем'єр-ліги

29 травня в 12:57

Лідер "Динамо" став героєм матчу з "Шахтарем".

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Ярмоленко оформив дубль в ворота "Шахтаря"
fpl.ua
Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко визнаний найкращим футболістом 31-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомив офіційний сайт турніру.

"Динамо" в Харкові здобуло перемогу над "Шахтарем" з рахунком 3:2, а дубль на свій рахунок записав Андрій Ярмоленко.

До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Віктор Грачов, Олександр Денисов, Вадим Місюра, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Дмитро Поворознюк, Ігор Шуховцев.

Найкращим тренером туру визнаний наставник "Зорі" Юрій Вернидуб.

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Нагадаємо, вчора, 28 травня, Ярмоленко забив гол за збірну світу у ворота легенд "Атлетіко".

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Теги Ярмоленко Динамо футбол УПЛ
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