Ярмоленко визнаний найкращим гравцем 31-го туру Прем'єр-ліги

Лідер "Динамо" став героєм матчу з "Шахтарем".

Ярмоленко оформив дубль в ворота "Шахтаря" fpl.ua

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко визнаний найкращим футболістом. Про це повідомив офіційний сайт турніру.

"Динамо" в Харкові здобуло перемогу над "Шахтарем" з рахунком 3:2, а дубль на свій рахунок записав Андрій Ярмоленко.

До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Віктор Грачов, Олександр Денисов, Вадим Місюра, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Дмитро Поворознюк, Ігор Шуховцев.

Найкращим тренером туру визнаний наставник "Зорі" Юрій Вернидуб.

Нагадаємо, вчора, 28 травня, Ярмоленко забив гол за збірну світу у ворота легенд "Атлетіко".