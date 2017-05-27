Все йде до реваншу між Кличком і Джошуа – промоутер

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Реванш українського і британського боксерів може відбутися в найближчому майбутньому.

29 квітня Кличко програв Джошуа

Британський промоутер Едді Хірн оцінив ймовірність другого бою між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями IBF, IBO і WBA(19-0, 19 КО) і українським ветераном Володимиром Кличком (64-5, 53 КО).

"Ми хочемо провести наступний бій проти Кличка. Сигнали, які ми отримуємо з табору Володимира, говорять про те, що, швидше за все, буде реванш між Кличком і Джошуа. Ми вивчаємо цифри: де і коли може пройти бій. Протягом декількох наступних тижнів всі ці питання будуть обговорюватися", - наводить слова Хірна The Sun.

Відзначимо, що представники британця вже погодили з IBF і WBA переноси обов'язкових захистів проти Кубрата Пулєва і Луїса Ортіса відповідно.

29 квітня у Лондоні відбувся поєдинок, в якому Джошуа нокаутував Кличка-молодшого в одинадцятому раунді. Після бою чемпіон заявив, що готовий дати ветерану реванш, однак Володимир зробить заяву з цього приводу тільки в червні.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко оголосить рішення про своє майбутнє 27 травня.