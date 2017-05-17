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Володимир Кличко оголосить рішення про своє майбутнє 27 травня

17 травня в 23:53

Український боксер повинен зробити важливу заяву.

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Володимир Кличко виступить в ефірі українського телеканалу
boxingnews.com.ua
Колишній чемпіон світу Володимир Кличко (64-5, 53 КО) зробить заяву про своє майбутнє вже в наступну суботу, 27 травня, в ефірі програми "Великий бокс" на "Інтері". Про це повідомляє Boxing News.

У ветерана є два основних варіанти - завершити кар'єру, або провести реванш проти володаря поясів IBO, IBF і WBA Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО).

29 квітня у Лондоні відбувся поєдинок, в якому Джошуа нокаутував Кличка-молодшого в одинадцятому раунді. Після бою чемпіон заявив, що готовий дати українцю реванш, однак Володимир не став відразу робити заяв з цього приводу.

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Раніше промоутер Джошуа заявив, що реванш з Кличком запланований на кінець жовтня.

За матеріалами: boxingnews.com.ua
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