Володимир Кличко оголосить рішення про своє майбутнє 27 травня

Український боксер повинен зробити важливу заяву.

Володимир Кличко виступить в ефірі українського телеканалу boxingnews.com.ua

Колишній чемпіон світу(64-5, 53 КО) зробить заяву про своє майбутнє вже в наступну суботу, 27 травня, в ефірі програми "Великий бокс" на "Інтері". Про це повідомляє Boxing News.

У ветерана є два основних варіанти - завершити кар'єру, або провести реванш проти володаря поясів IBO, IBF і WBA Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО).

29 квітня у Лондоні відбувся поєдинок, в якому Джошуа нокаутував Кличка-молодшого в одинадцятому раунді. Після бою чемпіон заявив, що готовий дати українцю реванш, однак Володимир не став відразу робити заяв з цього приводу.

Раніше промоутер Джошуа заявив, що реванш з Кличком запланований на кінець жовтня.