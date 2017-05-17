Володимир Кличко оголосить рішення про своє майбутнє 27 травня

Український боксер повинен зробити важливу заяву.
У ветерана є два основних варіанти - завершити кар'єру, або провести реванш проти володаря поясів IBO, IBF і WBA Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО).
29 квітня у Лондоні відбувся поєдинок, в якому Джошуа нокаутував Кличка-молодшого в одинадцятому раунді. Після бою чемпіон заявив, що готовий дати українцю реванш, однак Володимир не став відразу робити заяв з цього приводу.
Раніше промоутер Джошуа заявив, що реванш з Кличком запланований на кінець жовтня.boxingnews.com.ua