"Волинь" офіційно позбавлена шести очок у Прем'єр-лізі

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У луцького клубу вже немає шансів зберегти прописку в еліті українського футболу.

"Волинь" покине УПЛ ФК Волинь

Луцька "Волинь"за заборгованість по зарплаті перед екс-півзахисником команди Сашою Стевічем. Про це повідомив офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

В результаті у "Волині" залишилося всього 7 очок, а команда вже не зможе вибратися із зони вильоту і опиниться в Першій лізі за підсумками сезону.

Борг перед Стевічем, який вже завершив кар'єру, становить близько 70 тисяч доларів, а гравець в ході торішніх переговорів не погодився на умови клубу з даного питання і звернувся до ФІФА. При цьому на "Волинь" вже було накладено заборону заявляти нових гравців, а також штраф у розмірі 10 тисяч швейцарських франків.

Нагадаємо, у 29-му турі УПЛ "Волинь" зазнала мінімальної поразки від "Сталі".