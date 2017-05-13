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"Волинь" офіційно позбавлена шести очок у Прем'єр-лізі

13 травня в 09:48

У луцького клубу вже немає шансів зберегти прописку в еліті українського футболу.

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"Волинь" покине УПЛ
ФК Волинь
Луцька "Волинь" позбавлена шести очок за заборгованість по зарплаті перед екс-півзахисником команди Сашою Стевічем. Про це повідомив офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

В результаті у "Волині" залишилося всього 7 очок, а команда вже не зможе вибратися із зони вильоту і опиниться в Першій лізі за підсумками сезону.

Борг перед Стевічем, який вже завершив кар'єру, становить близько 70 тисяч доларів, а гравець в ході торішніх переговорів не погодився на умови клубу з даного питання і звернувся до ФІФА. При цьому на "Волинь" вже було накладено заборону заявляти нових гравців, а також штраф у розмірі 10 тисяч швейцарських франків.

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Нагадаємо, у 29-му турі УПЛ "Волинь" зазнала мінімальної поразки від "Сталі".

За матеріалами: fpl.ua
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Теги Волинь футбол УПЛ
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