"Волинь" не виконала атестаційні вимоги ФФУ

У луцького клубу більше немає часу на виплату боргу перед колишнім футболістом команди Сашею Стевічем.

"Волинь" не зможе пройти атестацію на новий сезон ФК Волинь

Луцька "Волинь"за заборгованість по зарплаті перед екс-півзахисником команди Сашою Стевічем, а тепер клуб може не отримати атестат на наступний сезон.

За інформацією Sport Arena, у "Волині" був час до 17 травня, щоб перевести Стевічу 70 тисяч доларів, але клуб цього не зробив. Таким чином, "хрестоносці" не зможуть отримати атестат від Федерації футболу України на наступний сезон.

Варто відзначити, що Стевіч в ході торішніх переговорів не погодився на умови клубу з даного питання і звернувся до ФІФА. На "Волинь" була накладена заборона заявляти нових гравців, а також штраф у розмірі 10 тисяч швейцарських франків.

Нагадаємо, у 29-му турі Прем'єр-ліги "Волинь" зазнала мінімальної поразки від "Сталі". При цьому команда вже втратила шанси залишитися в елітному дивізіоні чемпіонату України.