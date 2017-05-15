"Волинь" може не отримати атестат на наступний сезон

У луцького клубу залишилося кілька днів на виплату боргу перед колишнім футболістом команди Сашею Стевічем.

"Волинь" поки не пройшла ліцензування ФК Волинь

Луцька "Волинь" вжеза заборгованість по зарплаті перед екс-півзахисником команди Сашою Стевічем, а тепер клуб може не отримати атестат на наступний сезон.

За інформацією Sport Arena, у "Волині" є час до 17 травня, щоб перевести Стевічу 70 тисяч доларів. Всі інші клуби пройшли ліцензування ще до 10 травня, але Федерація футболу України вирішила дати "хрестоносцям" відстрочку.

Луцький клуб пообіцяв перевести 70 тисяч доларів екс-футболісту у зазначений термін.

Варто відзначити, що Стевіч в ході торішніх переговорів не погодився на умови клубу з даного питання і звернувся до ФІФА. На "Волинь" була накладена заборона заявляти нових гравців, а також штраф у розмірі 10 тисяч швейцарських франків.

Нагадаємо, у 29-му турі Прем'єр-ліги "Волинь" зазнала мінімальної поразки від "Сталі". При цьому команда вже втратила шанси залишитися в елітному дивізіоні чемпіонату України.