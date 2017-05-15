Топ Новини
<
>

"Волинь" може не отримати атестат на наступний сезон

15 травня в 23:30

У луцького клубу залишилося кілька днів на виплату боргу перед колишнім футболістом команди Сашею Стевічем.

123
"Волинь" поки не пройшла ліцензування
ФК Волинь
Луцька "Волинь" вже була позбавлена шести очок за заборгованість по зарплаті перед екс-півзахисником команди Сашою Стевічем, а тепер клуб може не отримати атестат на наступний сезон.

За інформацією Sport Arena, у "Волині" є час до 17 травня, щоб перевести Стевічу 70 тисяч доларів. Всі інші клуби пройшли ліцензування ще до 10 травня, але Федерація футболу України вирішила дати "хрестоносцям" відстрочку.

Луцький клуб пообіцяв перевести 70 тисяч доларів екс-футболісту у зазначений термін.

Варто відзначити, що Стевіч в ході торішніх переговорів не погодився на умови клубу з даного питання і звернувся до ФІФА. На "Волинь" була накладена заборона заявляти нових гравців, а також штраф у розмірі 10 тисяч швейцарських франків.

Читайте також: "Волинь" втратить 6 очок і покине Прем'єр-лігу - ЗМІ

Нагадаємо, у 29-му турі Прем'єр-ліги "Волинь" зазнала мінімальної поразки від "Сталі". При цьому команда вже втратила шанси залишитися в елітному дивізіоні чемпіонату України.

За матеріалами: Sport Arena
Читайте також
Теги футбол Волинь Прем'єр-ліга ФФУ
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.47
EUR 29.05
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ