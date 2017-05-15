"Волинь" може не отримати атестат на наступний сезон

У луцького клубу залишилося кілька днів на виплату боргу перед колишнім футболістом команди Сашею Стевічем.
За інформацією Sport Arena, у "Волині" є час до 17 травня, щоб перевести Стевічу 70 тисяч доларів. Всі інші клуби пройшли ліцензування ще до 10 травня, але Федерація футболу України вирішила дати "хрестоносцям" відстрочку.
Луцький клуб пообіцяв перевести 70 тисяч доларів екс-футболісту у зазначений термін.
Варто відзначити, що Стевіч в ході торішніх переговорів не погодився на умови клубу з даного питання і звернувся до ФІФА. На "Волинь" була накладена заборона заявляти нових гравців, а також штраф у розмірі 10 тисяч швейцарських франків.
Нагадаємо, у 29-му турі Прем'єр-ліги "Волинь" зазнала мінімальної поразки від "Сталі". При цьому команда вже втратила шанси залишитися в елітному дивізіоні чемпіонату України.Sport Arena