Визначилися можливі суперники "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів

Київський клуб почне турнір з третьої кваліфікації.
У "Динамо" найвищий коефіцієнт з клубів, які будуть грати в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, тому кияни стали сіяними, разом з "Аяксом", чеською "Вікторією", ЦСКА і "Брюгге".
Таким чином, у суперники "Динамо" можуть попастися грецький АЕК, румунська "Стяуа", французька "Ніцца", турецький "Башакшехір" і швейцарський "Янг Бойз".
Якщо "Динамо" пройде у плей-офф раунд Ліги чемпіонів, то знову буде сіяним. Це означає, що "Динамо" точно не зіграє з "Севільєю", "Наполі", "Ліверпулем" і "Аяксом". Потенційні суперники "біло-синіх": "Спортінг", "Хоффенхайм", "Вікторія", "Брюгге".
Раніше стало відомо, що Сергій Ребров покинув пост наставника "Динамо".Sport Arena