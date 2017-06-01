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Визначилися можливі суперники "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів

1 червня в 17:06

Київський клуб почне турнір з третьої кваліфікації.

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"Динамо" почне кваліфікацію з 3-го раунду
ФК Динамо
Стали відомі всі суперники, які можуть випасти "Динамо" в 3-му та плей-оф раундах кваліфікації Ліги чемпіонів-2017/18.

У "Динамо" найвищий коефіцієнт з клубів, які будуть грати в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, тому кияни стали сіяними, разом з "Аяксом", чеською "Вікторією", ЦСКА і "Брюгге".

Таким чином, у суперники "Динамо" можуть попастися грецький АЕК, румунська "Стяуа", французька "Ніцца", турецький "Башакшехір" і швейцарський "Янг Бойз".

Якщо "Динамо" пройде у плей-офф раунд Ліги чемпіонів, то знову буде сіяним. Це означає, що "Динамо" точно не зіграє з "Севільєю", "Наполі", "Ліверпулем" і "Аяксом". Потенційні суперники "біло-синіх": "Спортінг", "Хоффенхайм", "Вікторія", "Брюгге".

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Раніше стало відомо, що Сергій Ребров покинув пост наставника "Динамо".

За матеріалами: Sport Arena
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Теги Динамо Ліга чемпіонів кваліфікація футбол
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