Визначилися можливі суперники "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів

Київський клуб почне турнір з третьої кваліфікації.

"Динамо" почне кваліфікацію з 3-го раунду ФК Динамо

Стали відомі всі суперники, які можуть випастив 3-му та плей-оф раундах кваліфікації Ліги чемпіонів-2017/18.

У "Динамо" найвищий коефіцієнт з клубів, які будуть грати в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, тому кияни стали сіяними, разом з "Аяксом", чеською "Вікторією", ЦСКА і "Брюгге".

Таким чином, у суперники "Динамо" можуть попастися грецький АЕК, румунська "Стяуа", французька "Ніцца", турецький "Башакшехір" і швейцарський "Янг Бойз".

Якщо "Динамо" пройде у плей-офф раунд Ліги чемпіонів, то знову буде сіяним. Це означає, що "Динамо" точно не зіграє з "Севільєю", "Наполі", "Ліверпулем" і "Аяксом". Потенційні суперники "біло-синіх": "Спортінг", "Хоффенхайм", "Вікторія", "Брюгге".

Раніше стало відомо, що Сергій Ребров покинув пост наставника "Динамо".