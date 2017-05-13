Виповнилося 15 років з дня смерті Валерія Лобановського

Легендарний тренер "Динамо" помер після матчу чемпіонату України проти "Металурга" в Запоріжжі.
Тренер помер пізно увечері 13 травня 2002 року в одній з лікарень Запоріжжя в результаті важкого інсульту, який стався на стадіоні під час гри з "Металургом" 7 травня.
Лобановський тренував київське "Динамо", "Дніпро", а також збірні СРСР і України. На його рахунку вісім титулів чемпіона СРСР, п'ять чемпіонських титулів в Україні, а також два Кубка володарів кубків і один Суперкубок Європи разом з "Динамо".
15 травня 2002 року знаменитий тренер посмертно став Героєм України, а фінал Ліги чемпіонів того сезону розпочався з хвилини мовчання в пам'ять про людину, що вплинула на розвиток світового футболу.
Нагадаємо, київське "Динамо" сьогодні, 13 травня, святкує 90-річний ювілей.ФК Динамо