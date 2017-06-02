Топ Новини
<
>

"Верес" буде виступати в Прем'єр-лізі замість "Десни"

2 червня в 08:24

Чернігівська "Десна" не отримала атестат на перехід в елітний дивізіон чемпіонату України.

123
"Верес" в еліті може очолити Віталій Кварцяний
ФФУ
"Десна", незважаючи на вихід в Прем'єр-лігу за спортивним приципом, не отримала атестат на участь у вищому дивізіоні, а місце чернігівської команди займе "Верес" з Рівного, який став третім за підсумками сезону в Першій лізі.

Про це заявив спортивний директор "Десни" Леван Гулордава:

"Як мені повідомили, питання вже вирішене і не підлягає поверненню. "Верес" замість "Десни" увійде в Прем'єр-лігу. Я проводжу багато часу в Чернігові і добре знаю ментальність цього міста. Ніхто цього не пробачить і не допустить. Вчасно прокиньтеся ті люди, які приймали це рішення".

За даними Sport Arena, "Десна" не змогла надати гарантії виправлення всіх недоліків і переконати керівництво Федерації футболу України, що клуб вирішить всі свої проблеми. "Верес", в свою чергу, надав гарантійні листи від керівництва міста, а стадіон в Рівному чекає реконструкція.

Крім того, "Верес" має очолити нинішній головний тренер луцької "Волині" Віталій Кварцяний.

Читайте також: Прем'єр-ліга затвердить склад учасників нового сезону 2 червня

Варто відзначити, що з першого місця в еліту українського футболу повернувся маріупольський "Іллічівець".

За матеріалами: Sport Arena
Читайте також
Теги футбол Верес Десна УПЛ
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.27
EUR 29.47
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...