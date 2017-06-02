"Верес" буде виступати в Прем'єр-лізі замість "Десни"

Чернігівська "Десна" не отримала атестат на перехід в елітний дивізіон чемпіонату України.

"Верес" в еліті може очолити Віталій Кварцяний ФФУ

"Десна", незважаючи на вихід в Прем'єр-лігу за спортивним приципом, не отримала атестат на, а місце чернігівської команди займе "Верес" з Рівного, який став третім за підсумками сезону в Першій лізі.

Про це заявив спортивний директор "Десни" Леван Гулордава:

"Як мені повідомили, питання вже вирішене і не підлягає поверненню. "Верес" замість "Десни" увійде в Прем'єр-лігу. Я проводжу багато часу в Чернігові і добре знаю ментальність цього міста. Ніхто цього не пробачить і не допустить. Вчасно прокиньтеся ті люди, які приймали це рішення".

За даними Sport Arena, "Десна" не змогла надати гарантії виправлення всіх недоліків і переконати керівництво Федерації футболу України, що клуб вирішить всі свої проблеми. "Верес", в свою чергу, надав гарантійні листи від керівництва міста, а стадіон в Рівному чекає реконструкція.

Крім того, "Верес" має очолити нинішній головний тренер луцької "Волині" Віталій Кварцяний.

Варто відзначити, що з першого місця в еліту українського футболу повернувся маріупольський "Іллічівець".