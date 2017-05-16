В Українській хокейній лізі буде відмінено ліміт на легіонерів

У УХЛ мають намір повернути в чемпіонат зарубіжних хокеїстів.

У УХЛ хочуть залучити більше легіонерів Sport Arena

Члени Наглядової радиодноголосно виступили за скасування ліміту на легіонерів. Про це повідомив офіційний сайт турніру.

Таким чином, у наступному сезоні в лізі не буде обмежень на заявку легіонерів. Цим кроком у УХЛ розраховують повернути чемпіонат зарубіжних виконавців, кількість яких в останні роки помітно скоротилася.

У минулому сезоні регламент УХЛ обмежував клуби десятьма хокеїстами, які не мають українського громадянства. В середньому в кожній команді УХЛ грали по шість іноземців з Росії, Білорусі, Латвії та Казахстану, а рекордсменом був "Донбас", в заявці якого було дев'ять іноземців.

Рекордом для українського хокею став сезон 2012/13, коли в чемпіонаті виступали 120 іноземців - 45 відсотків від загального числа гравців.

Нагадаємо, чемпіоном України за підсумками минулого сезону став "Донбас".