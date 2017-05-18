В Дніпрі буде створено новий футбольний клуб - ЗМІ

У місті може з'явитися альтернатива "Дніпру".

В Дніпрі може з'явитися новий клуб ФК Днепр

Група бізнесменів з Дніпра збирається створити альтернативний футбольний клуб. Про це повідомляє сайт вболівальників "Дніпра".

Проект розробляє колишній мер міста Іван Куліченко в партнерстві з президентом Федерації футболу України Андрієм Павелком. При цьому не уточнюється, з якою стадії змагань клуб планує почати виступи - другої ліги або аматорської.

Раніше стало відомо, що на базі "Дніпра" планується створення команди у Другій лізі за рахунок злиття з "Нікополь-НПГУ". Всім гравцям буде запропонована зарплата на рівні Прем'єр-ліги, а біля керма колективу залишиться Дмитро Михайленко.

Після 29-ти турів "Дніпро" займає передостаннє місце в УПЛ, маючи в своєму активі 19 очок.