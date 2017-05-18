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В Дніпрі буде створено новий футбольний клуб - ЗМІ

18 травня в 22:02

У місті може з'явитися альтернатива "Дніпру".

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В Дніпрі може з'явитися новий клуб
ФК Днепр
Група бізнесменів з Дніпра збирається створити альтернативний футбольний клуб. Про це повідомляє сайт вболівальників "Дніпра".

Проект розробляє колишній мер міста Іван Куліченко в партнерстві з президентом Федерації футболу України Андрієм Павелком. При цьому не уточнюється, з якою стадії змагань клуб планує почати виступи - другої ліги або аматорської.

Раніше стало відомо, що на базі "Дніпра" планується створення команди у Другій лізі за рахунок злиття з "Нікополь-НПГУ". Всім гравцям буде запропонована зарплата на рівні Прем'єр-ліги, а біля керма колективу залишиться Дмитро Михайленко.

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Після 29-ти турів "Дніпро" займає передостаннє місце в УПЛ, маючи в своєму активі 19 очок.

За матеріалами: fcdnipro.com
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Теги Дніпро футбол Павелко
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