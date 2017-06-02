УЄФА вимагає від України гроші за боргом Коломойського за трансляції єврокубків

Національний банк України отримав звернення від керівництва європейського футболу.
УЄФА і компанія "TV media Planet LTD" уклали угоду 12 липня 2012 року на трансляцію поєдинків Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Суперкубка УЄФА на сезони 2012/13, 2013/14 і 2014/15, а ціна питання склала 3,2 мільйони євро. Гарантом угоди тоді виступив "Приватбанк", власником якого на той момент був Ігор Коломойський.
До 1 грудня 2016 року "TV media Planet LTD" так і не виконала свої зобов'язання перед УЄФА, і 13 грудня футбольний союз виставив письмову вимогу до банку на повну суму гарантій. Гроші так і не були перераховані, а УЄФА звернувся до української держави, так як в кінці минулого року "Приватбанк" був націоналізований.
Національний банк України направив лист до Міністерства фінансів як власника банку, а "Приватбанку" порекомендував вивчити можливості стягнути з "1+1 продакшн" суму боргу або заставлене майно. Імовірність цього сценарію украй низька, тому у відповіді за борг буде "Приватбанк", який належить державі.
Раніше повідомлялося, що фанати "Дніпра" спалили плакат із зображенням Коломойського.