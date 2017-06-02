УЄФА вимагає від України гроші за боргом Коломойського за трансляції єврокубків

Національний банк України отримав звернення від керівництва європейського футболу.

УЄФА не отримав гроші за трансляції єврокубків censor.net.ua

УЄФА хоче добитись виплати боргу компанії "TV media Planet LTD" за трансляції єврокубків сезону-2012-15. Про це повідомила "Економічна правда".

УЄФА і компанія "TV media Planet LTD" уклали угоду 12 липня 2012 року на трансляцію поєдинків Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Суперкубка УЄФА на сезони 2012/13, 2013/14 і 2014/15, а ціна питання склала 3,2 мільйони євро. Гарантом угоди тоді виступив "Приватбанк", власником якого на той момент був Ігор Коломойський.

До 1 грудня 2016 року "TV media Planet LTD" так і не виконала свої зобов'язання перед УЄФА, і 13 грудня футбольний союз виставив письмову вимогу до банку на повну суму гарантій. Гроші так і не були перераховані, а УЄФА звернувся до української держави, так як в кінці минулого року "Приватбанк" був націоналізований.

Національний банк України направив лист до Міністерства фінансів як власника банку, а "Приватбанку" порекомендував вивчити можливості стягнути з "1+1 продакшн" суму боргу або заставлене майно. Імовірність цього сценарію украй низька, тому у відповіді за борг буде "Приватбанк", який належить державі.

Раніше повідомлялося, що фанати "Дніпра" спалили плакат із зображенням Коломойського.