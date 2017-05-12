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УЄФА призначив суддів на фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи

12 травня в 15:59

Вирішальні матчі обслуговуватимуть німецька і словенська бригади арбітрів.

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Брих відпрацює на головному матчі сезону
uefa.com
УЄФА призначив арбітрів на вирішальні поєдинки єврокубків.

Фінал Ліги чемпіонів розсудить німецька бригада на чолі з Феліксом Брихом. Допомагати йому будуть асистенти Марк Борш, Штефан Лупп, Бастіан Данкерт і Марко Фрітц. Четвертим суддею стане серб Мілорад Мажич, а запасним асистентом - Рафаель Фольтин.

Вирішальний поєдинок Ліги Європи довірили словенської бригаді на чолі з Даміром Скоміною. Асистентами стануть Юре Прапротнік, Роберт Вукан, Матей Юг і Славко Вінчіч. Четвертим арбітром буде італієць Джанлука Роккі, а резервним асистентом - Томаж Кланчник.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів зіграють туринський "Ювентус" і мадридський "Реал", а поєдинок відбудеться 3 червня в Кардіффі на стадіоні "Міленіум".

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Вирішальний матч Ліги Європи пройде 24 травня в Стокгольмі, а за титул боротимуться голландський "Аякс" і англійський "Манчестер Юнайтед".

За матеріалами: uefa.com
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Теги футбол Ліга чемпіонів Ліга Європи УЄФА
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