Усик проведе наступний бій 12 серпня в Одесі - ЗМІ

Чемпіон світу може вперше захищати свій пояс в Україні.
В даний момент команда українського боксера працює над пошуком наступного суперника.
9 квітня в штаті Меріленд (США) Усик здобув перемогу у поєдинку з Майклом Хантером одноголосним рішенням суддів. Востаннє в Україні 30-річний боксер виходив на ринг у серпні 2015 року, коли в Києві переміг технічним нокаутом Джонні Мюллера.
Раніше повідомлялося, що реванш Василя Ломаченка і Орландо Салідо планується в кінці липня або початку серпня.champion.com.ua