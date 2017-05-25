Усик проведе наступний бій 12 серпня в Одесі - ЗМІ

Чемпіон світу може вперше захищати свій пояс в Україні.

Усик знову повернеться в Україну XSport.ua

Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі(12-0, 10 КО) може провести свій наступний бій в Одесі на стадіоні "Чорноморець" 12 серпня. Про це повідомляє "Чемпіон".

В даний момент команда українського боксера працює над пошуком наступного суперника.

9 квітня в штаті Меріленд (США) Усик здобув перемогу у поєдинку з Майклом Хантером одноголосним рішенням суддів. Востаннє в Україні 30-річний боксер виходив на ринг у серпні 2015 року, коли в Києві переміг технічним нокаутом Джонні Мюллера.

Раніше повідомлялося, що реванш Василя Ломаченка і Орландо Салідо планується в кінці липня або початку серпня.