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Усик планує в майбутньому провести бій з Джошуа

28 травня в 10:39

Український боксер зацікавлений в поєдинку з одним з найкращих боксерів планети.

Усик
Усику цікавий перехід у суперважку вагу
sportonline.ua
Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі Олександр Усик (12-0, 10 КО) готовий через кілька років битися з британцем Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО), який переміг ветерана Володимира Кличка і володіє поясами IBF, IBO і WBA.

"Мстити за поразку Володимира Кличка я нікому не збираюся, але боксувати з Джошуа буду. Через три роки", - сказав Усик в ефірі програми "Великий бокс".

9 квітня в штаті Меріленд (США) Усик здобув перемогу у поєдинку з Майклом Хантером одноголосним рішенням суддів. Наступний поєдинок українського чемпіона може пройти 12 серпня в Одесі.

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Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко оголосить рішення про своє майбутнє в кінці травня травня.

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