Усик планує в майбутньому провести бій з Джошуа

Український боксер зацікавлений в поєдинку з одним з найкращих боксерів планети.
"Мстити за поразку Володимира Кличка я нікому не збираюся, але боксувати з Джошуа буду. Через три роки", - сказав Усик в ефірі програми "Великий бокс".
9 квітня в штаті Меріленд (США) Усик здобув перемогу у поєдинку з Майклом Хантером одноголосним рішенням суддів. Наступний поєдинок українського чемпіона може пройти 12 серпня в Одесі.
Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко оголосить рішення про своє майбутнє в кінці травня травня.