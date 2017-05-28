Усик планує в майбутньому провести бій з Джошуа

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Український боксер зацікавлений в поєдинку з одним з найкращих боксерів планети.

Усику цікавий перехід у суперважку вагу sportonline.ua

Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі(12-0, 10 КО) готовий через кілька років битися з британцем Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО), який переміг ветерана Володимира Кличка і володіє поясами IBF, IBO і WBA.

"Мстити за поразку Володимира Кличка я нікому не збираюся, але боксувати з Джошуа буду. Через три роки", - сказав Усик в ефірі програми "Великий бокс".

9 квітня в штаті Меріленд (США) Усик здобув перемогу у поєдинку з Майклом Хантером одноголосним рішенням суддів. Наступний поєдинок українського чемпіона може пройти 12 серпня в Одесі.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко оголосить рішення про своє майбутнє в кінці травня травня.