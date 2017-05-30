Усик готовий у майбутньому битися в Росії

Український боксер вважає, що політика тільки заважає боксу.

Усик готовий вийти на ринг у Москві polsatsport.pl

Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі(12-0, 10 КО) заявив, що готовий їхати до Москви на поєдинки проти Дениса Лебедєва і Мурата Гассієва, які володіють титулами WBA та IBF відповідно.

"Це були б хороші поєдинки для боксу, для любителів боксу. А тут починають підключати політику, сміття починає литися... Тут взагалі потрібно забути про політику і дивитися тільки в бік спорту, тому що так (без об'єднавчих боїв – прим.) ніякого інтересу немає - ми стоїмо на місці, не розвиваємося.

Мені взагалі без різниці, де битися – я готовий їхати в будь-яке місто світу в будь-яку країну світу. Я готовий їхати в Москву чи в якісь інші міста, щоб боксувати з цими хлопцями. Просто треба домовлятися, щоб промоутери між собою розмовляли", - сказав Усик в ефірі програми "Політика чемпіонів".

9 квітня в штаті Меріленд (США) Усик здобув перемогу у поєдинку з Майклом Хантером одноголосним рішенням суддів.

Наступний бій важковаговика повинен відбутися 12 серпня в Одесі, однак ім'я суперника поки не повідомляється.

Раніше Усик заявив, що планує через три роки провести бій з Ентоні Джошуа.