Усик готовий у майбутньому битися в Росії

Український боксер вважає, що політика тільки заважає боксу.
"Це були б хороші поєдинки для боксу, для любителів боксу. А тут починають підключати політику, сміття починає литися... Тут взагалі потрібно забути про політику і дивитися тільки в бік спорту, тому що так (без об'єднавчих боїв – прим.) ніякого інтересу немає - ми стоїмо на місці, не розвиваємося.
Мені взагалі без різниці, де битися – я готовий їхати в будь-яке місто світу в будь-яку країну світу. Я готовий їхати в Москву чи в якісь інші міста, щоб боксувати з цими хлопцями. Просто треба домовлятися, щоб промоутери між собою розмовляли", - сказав Усик в ефірі програми "Політика чемпіонів".
9 квітня в штаті Меріленд (США) Усик здобув перемогу у поєдинку з Майклом Хантером одноголосним рішенням суддів.
Наступний бій важковаговика повинен відбутися 12 серпня в Одесі, однак ім'я суперника поки не повідомляється.
Раніше Усик заявив, що планує через три роки провести бій з Ентоні Джошуа.boxingnews.com.ua