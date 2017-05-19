Український тренер Скрипник може очолити російський "Локомотив" – ЗМІ

Попереднім місцем роботи українського фахівця був бременський "Вердер".

Скрипник працював головним тренером "Вердера" з жовтня 2014 року по вересень 2016 року Bild.de

Український фахівецьу літнє міжсезоння може стати головним тренером московського "Локомотива".

Призначення Скрипника може відбутися після засідання ради директорів клубу по закінченню сезону. Імовірний і варіант, при якому нинішній головний тренер "Локомотива" Юрій Сьомін збереже свій пост.

Термін контракту Сьоміна закінчується після цього чемпіонату і передбачає продовження ще на один сезон. Президент "Локомотива" Ілля Геркус відмовився коментувати інформацію про можливу зміну тренера до закінчення чемпіонату.

Нагадаємо, Скрипник працював головним тренером "Вердера" з жовтня 2014 року по вересень 2016 року.

Під керівництвом Сьоміна "Локомотив" став володарем Кубка Росії в поточному сезоні.

Раніше повідомлялося, що Скрипник відмовився очолити збірну Білорусі.