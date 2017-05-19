Український тренер Скрипник може очолити російський "Локомотив" – ЗМІ

Попереднім місцем роботи українського фахівця був бременський "Вердер".
Призначення Скрипника може відбутися після засідання ради директорів клубу по закінченню сезону. Імовірний і варіант, при якому нинішній головний тренер "Локомотива" Юрій Сьомін збереже свій пост.
Термін контракту Сьоміна закінчується після цього чемпіонату і передбачає продовження ще на один сезон. Президент "Локомотива" Ілля Геркус відмовився коментувати інформацію про можливу зміну тренера до закінчення чемпіонату.
Нагадаємо, Скрипник працював головним тренером "Вердера" з жовтня 2014 року по вересень 2016 року.
Під керівництвом Сьоміна "Локомотив" став володарем Кубка Росії в поточному сезоні.
Раніше повідомлялося, що Скрипник відмовився очолити збірну Білорусі.Спорт-Экспресс