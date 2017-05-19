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Український тренер Скрипник може очолити російський "Локомотив" – ЗМІ

19 травня в 09:43

Попереднім місцем роботи українського фахівця був бременський "Вердер".

Скрипник
Скрипник працював головним тренером "Вердера" з жовтня 2014 року по вересень 2016 року
Bild.de
Український фахівець Віктор Скрипник у літнє міжсезоння може стати головним тренером московського "Локомотива".

Призначення Скрипника може відбутися після засідання ради директорів клубу по закінченню сезону. Імовірний і варіант, при якому нинішній головний тренер "Локомотива" Юрій Сьомін збереже свій пост.

Термін контракту Сьоміна закінчується після цього чемпіонату і передбачає продовження ще на один сезон. Президент "Локомотива" Ілля Геркус відмовився коментувати інформацію про можливу зміну тренера до закінчення чемпіонату.

Нагадаємо, Скрипник працював головним тренером "Вердера" з жовтня 2014 року по вересень 2016 року.

Під керівництвом Сьоміна "Локомотив" став володарем Кубка Росії в поточному сезоні.

Читайте також: Скрипник звільнений з поста головного тренера "Вердера"

Раніше повідомлялося, що Скрипник відмовився очолити збірну Білорусі.

За матеріалами: Спорт-Экспресс
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