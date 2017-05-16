Топ Новини
<
>

Український тренер Протасов дав прогноз на фінал Кубка України

16 травня в 15:00

Фахівець вважає, що "Шахтар" на даний момент перевершує "Динамо".

123
Протасов чекає непередбачуваного матчу
ФК Динамо
Технічний директор Федерації футболу України і відомий тренер Олег Протасов поділився очікуваннями від фіналу Кубка України, в якому завтра, 17 травня, зіграють донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

"Матчі між цими командами - це завжди цікаво. До них і вболівальники, і фахівці підходять з особливим задоволенням. Думаю, що від обох команд нас чекає хороший рівень футболу, як в командному плані, так і в плані індивідуальних дій окремих гравців.

Фінал Кубка обіцяє бути непередбачуваним. Зліше повинно бути "Динамо", у них щось не вийшло в цьому році в чемпіонаті, але є шанс завоювати трофей.

При цьому я вважаю, що "Шахтар" на сьогодні сильніший. У них теж є величезне бажання поборотися за Кубок, і вони не хочуть втратити можливість зробити золотий дубль. Тим цікавіше буде матч", - сказав Протасов.

Читайте також: "Шахтар" став десятиразовим чемпіоном України

Нагадаємо, букмекери віддають перевагу донецькому "Шахтарю".

За матеріалами: ФФУ
Читайте також
Теги футбол Протасов Кубок України Динамо Шахтар
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.47
EUR 29.05
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...