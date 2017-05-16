Український тренер Протасов дав прогноз на фінал Кубка України

Фахівець вважає, що "Шахтар" на даний момент перевершує "Динамо".

Протасов чекає непередбачуваного матчу ФК Динамо

Технічний директор Федерації футболу України і відомий тренер Олег Протасов поділився очікуваннями від фіналу Кубка України, в якому завтра, 17 травня, зіграють донецький "Шахтар" і

"Матчі між цими командами - це завжди цікаво. До них і вболівальники, і фахівці підходять з особливим задоволенням. Думаю, що від обох команд нас чекає хороший рівень футболу, як в командному плані, так і в плані індивідуальних дій окремих гравців.

Фінал Кубка обіцяє бути непередбачуваним. Зліше повинно бути "Динамо", у них щось не вийшло в цьому році в чемпіонаті, але є шанс завоювати трофей.

При цьому я вважаю, що "Шахтар" на сьогодні сильніший. У них теж є величезне бажання поборотися за Кубок, і вони не хочуть втратити можливість зробити золотий дубль. Тим цікавіше буде матч", - сказав Протасов.

Нагадаємо, букмекери віддають перевагу донецькому "Шахтарю".