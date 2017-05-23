Український стрілець Коростильов зі світовим рекордом переміг на Кубку світу

Павлу Коростильову не було рівних у Мюнхені у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Результат Коростильова став новим світовим рекордом серед молоді НОК України

Павло Коростильов переміг на етапі Кубка світу з кульової стрільби, який відбувся в німецькому Мюнхені.

У стрільбі з пневматичного пістолета (10 метрів) 19-річний чемпіон Юнацьких Олімпійських ігор в Нанкіні 2014 року не залишив суперникам шансів і зайняв найвищу сходинку на п'єдесталі пошани.

На шляху до "золота" Коростильов обійшов таких титулованих стрільців, як чотириразовий Олімпійський чемпіон Чин Джон (Корея) і екс-чемпіон світу Томоюки Мацуда (Японія), які зайняли друге і третє місце відповідно.

Варто відзначити, що результат Коростильова став новим світовим рекордом серед молоді.

Раніше українка Конарєва стала переможницею міжнародного турніру з кульової стрільби.