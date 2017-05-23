Український стрілець Коростильов зі світовим рекордом переміг на Кубку світу

Павлу Коростильову не було рівних у Мюнхені у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.
У стрільбі з пневматичного пістолета (10 метрів) 19-річний чемпіон Юнацьких Олімпійських ігор в Нанкіні 2014 року не залишив суперникам шансів і зайняв найвищу сходинку на п'єдесталі пошани.
На шляху до "золота" Коростильов обійшов таких титулованих стрільців, як чотириразовий Олімпійський чемпіон Чин Джон (Корея) і екс-чемпіон світу Томоюки Мацуда (Японія), які зайняли друге і третє місце відповідно.
Варто відзначити, що результат Коростильова став новим світовим рекордом серед молоді.
Раніше українка Конарєва стала переможницею міжнародного турніру з кульової стрільби.iSport.ua