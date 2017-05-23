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Український стрілець Коростильов зі світовим рекордом переміг на Кубку світу

23 травня в 12:32

Павлу Коростильову не було рівних у Мюнхені у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

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Результат Коростильова став новим світовим рекордом серед молоді
НОК України
Український стрілець Павло Коростильов переміг на етапі Кубка світу з кульової стрільби, який відбувся в німецькому Мюнхені.

У стрільбі з пневматичного пістолета (10 метрів) 19-річний чемпіон Юнацьких Олімпійських ігор в Нанкіні 2014 року не залишив суперникам шансів і зайняв найвищу сходинку на п'єдесталі пошани.

На шляху до "золота" Коростильов обійшов таких титулованих стрільців, як чотириразовий Олімпійський чемпіон Чин Джон (Корея) і екс-чемпіон світу Томоюки Мацуда (Японія), які зайняли друге і третє місце відповідно.

Варто відзначити, що результат Коростильова став новим світовим рекордом серед молоді.

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Раніше українка Конарєва стала переможницею міжнародного турніру з кульової стрільби.

За матеріалами: iSport.ua
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Теги стрільба пістолет Україна
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