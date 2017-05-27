Український боксер Сіренко дебютував на професійному ринзі з перемоги нокаутом

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Бій завершився вже у першому раунді.

Сіренко тренується під керівництвом американця Алі Башира vringe.com

Владислав Сіренко (1-0, 1 КО) в Дурбані (ПАР) відкрив рахунок своїм перемогам на професійному рингу.

Вже в першому раунді киянин нокаутував місцевого боксера Петруса Киллиєрса, який також провлдив стартовий поєдинок у професійній кар'єрі.

Дебют Сіренко в екзотичній для українських боксерів ПАР викликаний тим фактом, що спортсмен і його команда не змогли в Україні та США знайти промоутера, який зайнявся б розкруткою кар'єри Владислава.

До переходу на профі-ринг Владислав Сіренко ставав бронзовим призером чемпіонату України та брав Кубок країни. У 2015 році боксер представляв Україну на перших Європейських іграх в Баку, але зупинився задовго до медальних сутичок.

Зазначимо, що 22-річний Сіренко тренується під керівництвом американського фахівця Джеймса Алі Башира.

Раніше промоутер повідомив, що все йде до реваншу між Кличком і Джошуа.