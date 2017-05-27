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Український боксер Сіренко дебютував на професійному ринзі з перемоги нокаутом

27 травня в 14:08

Бій завершився вже у першому раунді.

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Сіренко тренується під керівництвом американця Алі Башира
vringe.com
Український супертяж Владислав Сіренко (1-0, 1 КО) в Дурбані (ПАР) відкрив рахунок своїм перемогам на професійному рингу.

Вже в першому раунді киянин нокаутував місцевого боксера Петруса Киллиєрса, який також провлдив стартовий поєдинок у професійній кар'єрі.

Дебют Сіренко в екзотичній для українських боксерів ПАР викликаний тим фактом, що спортсмен і його команда не змогли в Україні та США знайти промоутера, який зайнявся б розкруткою кар'єри Владислава.

До переходу на профі-ринг Владислав Сіренко ставав бронзовим призером чемпіонату України та брав Кубок країни. У 2015 році боксер представляв Україну на перших Європейських іграх в Баку, але зупинився задовго до медальних сутичок.

Зазначимо, що 22-річний Сіренко тренується під керівництвом американського фахівця Джеймса Алі Башира.

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Раніше промоутер повідомив, що все йде до реваншу між Кличком і Джошуа.

За матеріалами: sportarena.com
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Теги бокс Україна Сіренко
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