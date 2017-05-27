Український боксер Сіренко дебютував на професійному ринзі з перемоги нокаутом

Бій завершився вже у першому раунді.
Вже в першому раунді киянин нокаутував місцевого боксера Петруса Киллиєрса, який також провлдив стартовий поєдинок у професійній кар'єрі.
Дебют Сіренко в екзотичній для українських боксерів ПАР викликаний тим фактом, що спортсмен і його команда не змогли в Україні та США знайти промоутера, який зайнявся б розкруткою кар'єри Владислава.
До переходу на профі-ринг Владислав Сіренко ставав бронзовим призером чемпіонату України та брав Кубок країни. У 2015 році боксер представляв Україну на перших Європейських іграх в Баку, але зупинився задовго до медальних сутичок.
Зазначимо, що 22-річний Сіренко тренується під керівництвом американського фахівця Джеймса Алі Башира.
Раніше промоутер повідомив, що все йде до реваншу між Кличком і Джошуа.sportarena.com