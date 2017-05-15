Топ Новини
<
>

Український боксер Далакян може провести бій за титул чемпіона світу

15 травня в 11:28

Боксер з Дніпра став обов'язковим претендентом на титул WBA.

123
Далакян може провести бій із японським чемпіоном
boxnews.com.ua
Український боксер Артем Далакян (15-0, 11 КО) став обов'язковим претендентом на титул WBA в найлегшій вазі. Про це повідомила промоутерська компанія Union Boxing Promotion.

22 квітня в Києві Далакян захистив титул WBA Continental, нокаутувавши в шостому раунді мексиканця Луїса Мануеля Мациаса. Цей успіх дозволив Артему піднятися на перше місце рейтингу WBA у своїй ваговій категорії і стати обов'язковим претендентом на титул.

Таким чином, до кінця року має відбутися титульний бій з участю Далакяна, який спробує відібрати пояс у японця Кадзуто Іоки (22-1, 13 КО). Сторони повинні розпочати переговори найближчим часом.

Читайте також: Дерев'янченко здобув впевнену перемогу над боксером з Ямайки

Нагадаємо, в квітні українець Макс Бурсак зазнав поразки і не зміг стати чемпіоном світу.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Далакян бокс бій
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ