Український боксер Далакян може провести бій за титул чемпіона світу

Боксер з Дніпра став обов'язковим претендентом на титул WBA.

Далакян може провести бій із японським чемпіоном boxnews.com.ua

Український боксер Артем Далакян (15-0, 11 КО) став обов'язковим претендентом на титул WBA в найлегшій вазі. Про це повідомила

22 квітня в Києві Далакян захистив титул WBA Continental, нокаутувавши в шостому раунді мексиканця Луїса Мануеля Мациаса. Цей успіх дозволив Артему піднятися на перше місце рейтингу WBA у своїй ваговій категорії і стати обов'язковим претендентом на титул.

Таким чином, до кінця року має відбутися титульний бій з участю Далакяна, який спробує відібрати пояс у японця Кадзуто Іоки (22-1, 13 КО). Сторони повинні розпочати переговори найближчим часом.

Нагадаємо, в квітні українець Макс Бурсак зазнав поразки і не зміг стати чемпіоном світу.