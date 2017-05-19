Український арбітр отримав призначення на півфінал баскетбольної Євроліги

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Разом з українцем будуть працювати Олег Латишев і Луїджі Ламоніка.

Матч відбудеться сьогодні ФБУ

Український арбітробслужить півфінальний матч Євроліги між іспанським "Реалом" і турецьким "Фенербахче", який відбудеться сьогодні, 19 травня, в Стамбулі.

Разом з українцем на поєдинку будуть працювати Олег Латишев (Латвія) і Луїджі Ламоніка (Італія).

Нагадаємо, що Рижик буде працювати на вирішальних протистояннях єврокубка в сьомий раз.

Також на початку квітня українець обслужив фінал Єврокубка між "Валенсією" і "Уникахой", а в серпні працював на фінальному матчі олімпійського баскетбольного турніру між збірними США та Сербії.

Також Рижик вже працював на Олімпіаді в Лондоні в 2012 році і обслуговував поєдинки чемпіонату світу і Євробаскету.

Раніше були представлені найкращі моменти фіналу баскетбольної Суперліги.