Український арбітр отримав призначення на півфінал баскетбольної Євроліги

Разом з українцем будуть працювати Олег Латишев і Луїджі Ламоніка.
Разом з українцем на поєдинку будуть працювати Олег Латишев (Латвія) і Луїджі Ламоніка (Італія).
Нагадаємо, що Рижик буде працювати на вирішальних протистояннях єврокубка в сьомий раз.
Також на початку квітня українець обслужив фінал Єврокубка між "Валенсією" і "Уникахой", а в серпні працював на фінальному матчі олімпійського баскетбольного турніру між збірними США та Сербії.
Також Рижик вже працював на Олімпіаді в Лондоні в 2012 році і обслуговував поєдинки чемпіонату світу і Євробаскету.
Раніше були представлені найкращі моменти фіналу баскетбольної Суперліги.sportarena.com