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Український арбітр отримав призначення на півфінал баскетбольної Євроліги

19 травня в 12:18

Разом з українцем будуть працювати Олег Латишев і Луїджі Ламоніка.

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Матч відбудеться сьогодні
ФБУ
Український арбітр Борис Рижик обслужить півфінальний матч Євроліги між іспанським "Реалом" і турецьким "Фенербахче", який відбудеться сьогодні, 19 травня, в Стамбулі.

Разом з українцем на поєдинку будуть працювати Олег Латишев (Латвія) і Луїджі Ламоніка (Італія).

Нагадаємо, що Рижик буде працювати на вирішальних протистояннях єврокубка в сьомий раз.

Також на початку квітня українець обслужив фінал Єврокубка між "Валенсією" і "Уникахой", а в серпні працював на фінальному матчі олімпійського баскетбольного турніру між збірними США та Сербії.

Також Рижик вже працював на Олімпіаді в Лондоні в 2012 році і обслуговував поєдинки чемпіонату світу і Євробаскету.

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Раніше були представлені найкращі моменти фіналу баскетбольної Суперліги.

За матеріалами: sportarena.com
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Теги баскетбол Єврокубки арбітр
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