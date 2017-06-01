Українська легкоатлетка Лупу дискваліфікована на 8 років за допінг

Українка фактично завершила кар'єру.

Лупу в найближчі роки виступати не зможе НОК України

Українська легкоатлеткаповторно здала позитивну допінг-пробу, за що отримала дискваліфікацію на 8 років і зможе повернутися у великий спорт лише в грудні 2024 року. Про це повідомила Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF).

Вперше 29-річна Лупу попалася на вживанні заборонених препаратів в березні минулого року, але тоді в організмі спортсменки, що спеціалізується на бігу на 800 метрів, виявили сліди мельдонію, які не перевищували допустимий поріг.

Другий позитивний допінг-тест українка здала в кінці липня 2016 року під час періоду без виступів.

Лупу є переможницею чемпіонату Європи 2013 року в Гетеборзі, володаркою "срібла" зимового чемпіонату світу 2012 року, а також бронзовим призером чемпіонату Європи в Празі-2015.

Раніше повідомлялося, що п'ятеро російських легкоатлетів зізналися у вживанні допінгу.