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Українська легкоатлетка Лупу дискваліфікована на 8 років за допінг

1 червня в 11:00

Українка фактично завершила кар'єру.

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Лупу в найближчі роки виступати не зможе
НОК України
Українська легкоатлетка Наталя Лупу повторно здала позитивну допінг-пробу, за що отримала дискваліфікацію на 8 років і зможе повернутися у великий спорт лише в грудні 2024 року. Про це повідомила Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF).

Вперше 29-річна Лупу попалася на вживанні заборонених препаратів в березні минулого року, але тоді в організмі спортсменки, що спеціалізується на бігу на 800 метрів, виявили сліди мельдонію, які не перевищували допустимий поріг.

Другий позитивний допінг-тест українка здала в кінці липня 2016 року під час періоду без виступів.

Лупу є переможницею чемпіонату Європи 2013 року в Гетеборзі, володаркою "срібла" зимового чемпіонату світу 2012 року, а також бронзовим призером чемпіонату Європи в Празі-2015.

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Раніше повідомлялося, що п'ятеро російських легкоатлетів зізналися у вживанні допінгу.

За матеріалами: iaaf.org
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Теги Лупу легка атлетика допінг
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