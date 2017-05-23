Українська бригада арбітрів буде працювати на жіночому Євро-2017

Українка Катерина Монзуль обслуговуватиме матчі чемпіонату Європи.

З квітня 2016 року Монзуль обслуговує матчі УПЛ Football24.ua

Комітет арбітрів УЄФА призначив офіційні особи на фінальну частину жіночого чемпіонату Європи, який відбудеться з 16 липня по 6 серпня в Голландії.

Серед 32 арбітрів та асистентів з 18 країн є і українки: головний арбітр Катерина Монзуль, а також асистенти Ардашева Олександра і Марина Стрілецька. Євро-2017 стане третьою континентальною першістю в кар'єрі Монзуль.

Монзуль працює на поєдинках міжнародного рівня вже близько 12-ти років. У позаминулому році українці було довірено фінал жіночого чемпіонату світу між США і Японією, а в 2014 році дівчина працювала на вирішальному матчі жіночої Ліги чемпіонів.

З квітня 2016-го Монзуль також регулярно судить матчі чоловічої УПЛ, увійшовши в історію, як перша жінка-головний арбітр в еліті українського футболу.

Раніше стало відомо, що матчі чемпіонату Німеччини з футболу вперше обслуговуватиме жінка-арбітр.