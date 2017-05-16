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Українка бігунка Плотіцина з особистим рекордом сезону виграла турнір у Франції

16 травня в 16:04

Українці не було рівних у бігу на 100 метрів з бар'єрами.

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У фіналі Плотіцина перемогла з результатом 13,05 секунд
ФЛАУ
Лідер збірної України з легкої атлетики у бігу на 100 метрів з бар'єрами Ганна Плотіцина з особистим рекордом сезону виграла міжнародний турнір Meeting Elite de Montgeron у французькому Монжероні.

У фіналі Плотіцина перемогла з результатом 13,05 секунд, однак при цьому був попутний вітер зі швидкістю +2,2 м/с.

Особистим рекордом сезону для Плотіциної став час 13,08 секунд – результат, з яким вона виграла у попередньому забігові, де вітер не перевищував допустимі норми (+1,3 м / с).

Також в Монжероні в бігу на 100 м з бар'єрами виступала українка Олена Яновська, проте у фінал вона вийти не зуміла (13,86 с).

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Раніше українки Плотіцина і Килипко виграли легкоатлетичний турнір у Мадриді.

За матеріалами: XSport.ua
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Теги турнір біг Україна легка атлетика
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