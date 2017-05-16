Українка бігунка Плотіцина з особистим рекордом сезону виграла турнір у Франції

Українці не було рівних у бігу на 100 метрів з бар'єрами.
У фіналі Плотіцина перемогла з результатом 13,05 секунд, однак при цьому був попутний вітер зі швидкістю +2,2 м/с.
Особистим рекордом сезону для Плотіциної став час 13,08 секунд – результат, з яким вона виграла у попередньому забігові, де вітер не перевищував допустимі норми (+1,3 м / с).
Також в Монжероні в бігу на 100 м з бар'єрами виступала українка Олена Яновська, проте у фінал вона вийти не зуміла (13,86 с).
Раніше українки Плотіцина і Килипко виграли легкоатлетичний турнір у Мадриді.XSport.ua