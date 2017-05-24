Українка Антонова стала срібним призером Олімпіади-2008

Українська легкоатлетка піднялася на друге місце через дискваліфікацію суперниці.
18 серпня 2008 року Антонова з результатом 62,59 м стала третьою в метанні диска, поступившись американці Стеффані Браун Трефтон і кубинці Яреліс Барріос.
Проте в підсумку Барріос була дискваліфікована за допінг після повторної перевірки проб з Ігор - її результат був анульований. Таким чином, "срібло" кубинки перейшло Антоновій.
Підсумковий результат збірної України в Пекіні з урахуванням срібної медалі Олени - 7 золотих, 4 срібних та 11 бронзових нагород, що є 12-м показником у заліку країн.
Нагадаємо, в квітні п'ятеро російських легкоатлетів зізналися у вживанні допінгу.ФЛАУ