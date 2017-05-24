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Українка Антонова стала срібним призером Олімпіади-2008

24 травня в 18:51

Українська легкоатлетка піднялася на друге місце через дискваліфікацію суперниці.

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Антонова в Пекіні завоювала "бронзу", але тепер отримає срібну медаль
ФЛАУ
Міжнародний олімпійський комітет України прийняв рішення віддати "срібло" в метанні диска на Олімпіаді-2008 українській легкоатлетці Олені Антоновій. Про це повідомила Федерація легкої атлетики України.

18 серпня 2008 року Антонова з результатом 62,59 м стала третьою в метанні диска, поступившись американці Стеффані Браун Трефтон і кубинці Яреліс Барріос.

Проте в підсумку Барріос була дискваліфікована за допінг після повторної перевірки проб з Ігор - її результат був анульований. Таким чином, "срібло" кубинки перейшло Антоновій.

Підсумковий результат збірної України в Пекіні з урахуванням срібної медалі Олени - 7 золотих, 4 срібних та 11 бронзових нагород, що є 12-м показником у заліку країн.

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Нагадаємо, в квітні п'ятеро російських легкоатлетів зізналися у вживанні допінгу.

За матеріалами: ФЛАУ
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Теги легка атлетика Пекін Олімпіада Антонова
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