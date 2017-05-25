Українець Руденко проведе бій з Повєткіним

Боксер з Дніпра виступить в рамках боксерського шоу в Москві.
Цю інформацію підтвердив віце-президент Федерації професійного боксу Росії Андрій Рябинский, який є промоутером Повєткіна.
Нагадаємо, 37-річний російський боксер двічі здав позитивну допінг-пробу, зірвавши двобої з чемпіоном WBC Деонтеєм Вайлдером і екс-володарем цього поясу Бермейном Стіверном.
Руденко в останній раз боксував у грудні минулого року в Києві, коли переміг Джейсона Бергмана і захистив пояс WBC International Silver.
Раніше повідомлялося, що Руденко поліпшив свою позицію в рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC).ТАСС