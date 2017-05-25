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Українець Руденко проведе бій з Повєткіним

25 травня в 00:31

Боксер з Дніпра виступить в рамках боксерського шоу в Москві.

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Руденко проведе бій в Росії
ТАСС
Український боксер Андрій Руденко (31-2, 19 КО) вийде на ринг 1 липня в Москві проти росіянина Олександра Повєткіна (31-1, 23 КО). Про це повідомив ТАСС.

Цю інформацію підтвердив віце-президент Федерації професійного боксу Росії Андрій Рябинский, який є промоутером Повєткіна.

Нагадаємо, 37-річний російський боксер двічі здав позитивну допінг-пробу, зірвавши двобої з чемпіоном WBC Деонтеєм Вайлдером і екс-володарем цього поясу Бермейном Стіверном.

Руденко в останній раз боксував у грудні минулого року в Києві, коли переміг Джейсона Бергмана і захистив пояс WBC International Silver.

Читайте також: У Повєткіна знайшли допінг перед боєм зі Стіверном

Раніше повідомлялося, що Руденко поліпшив свою позицію в рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC).

За матеріалами: ТАСС
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Теги бокс бій Повєткін Руденко
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