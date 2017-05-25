Українець Михайлюк відмовився від виходу на драфт НБА

Український захисник повернеться в "Канзас" ще на один сезон.

Михайлюк залишиться в студентському баскетболі Gazeta.ua

Український баскетболіст "Канзасу"вирішив не йти на драфт НБА 2017 року і відкликав свою кандидатуру.

Таким чином, "Сві" продовжить виступати у студентській лізі США, а наступний рік стане для українця випускним, після чого він знову зможе виставити свою кандидатуру на драфт НБА.

"Я вирішив повернутися ще на один рік у "Канзас". На драфт-комбайні побачив, які компоненти мені треба покращувати. З нетерпінням чекаю повернення в команду", - сказав захисник.

В минулому сезоні Михайлюк провів 25 матчів, в яких набирав по 9,8 очка, робив по 3,0 підбору і здійснював по 1,9 перехоплення. Разом з "Канзасом" Святослав дійшов до 1/4 фіналу Національного плей-офф.

Варто відзначити, що драфт НБА-2017 відбудеться 22 червня.

Раніше Михайлюк увійшов до збірної сезону студентської ліги США.