Українець Лучкевич відзначився першим голом за бельгійський "Стандард"

Півзахисник допоміг своїй команді перемогти.
"Стандард" у поєдинку 8-го туру плей-офф чемпіонату Бельгії на своєму полі розібрався з "Мехеленом" (2:0), а український футболіст записав на свій рахунок перший гол, коли на 30-й хвилині замкнув передачу з флангу.
Валерій Лучкевич є вихованцем запорізького "Металурга", а за "Дніпро" гравець виступав з 2013 року. У поточному сезоні на його рахунку 9 матчів, 2 голи і 1 результативна передача в українській Прем'єр-лізі, а тепер гравець відзначився дебютним голом і в Бельгії.
#STAkvm 1 - 0 !!! #Luchkevych #COYR pic.twitter.com/beKvlbQiIi— Robby R(SCL) (@_r_o_b_b_) 12 мая 2017 г.
Варто відзначити, що в чемпіонаті Бельгії виступають ще чотири представника українського футболу: Андрій Тотовицький ("Кортрейк"), Руслан Малиновський ("Генк"), Сергій Болбат ("Локерен") та Роман Безус ("Сент-Трюйден").
Раніше повідомлялося, що у Валерія Лучкевича була пропозиція від київського "Динамо".DT.UA