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Українець Лучкевич відзначився першим голом за бельгійський "Стандард"

13 травня в 10:11

Півзахисник допоміг своїй команді перемогти.

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Лучкевич став одним з героїв матчу
Sport Arena
Екс-футболіст "Дніпра" Валерій Лучкевич відзначився першим голом у складі "Стандарда" в чемпіонаті Бельгії.

"Стандард" у поєдинку 8-го туру плей-офф чемпіонату Бельгії на своєму полі розібрався з "Мехеленом" (2:0), а український футболіст записав на свій рахунок перший гол, коли на 30-й хвилині замкнув передачу з флангу.

Валерій Лучкевич є вихованцем запорізького "Металурга", а за "Дніпро" гравець виступав з 2013 року. У поточному сезоні на його рахунку 9 матчів, 2 голи і 1 результативна передача в українській Прем'єр-лізі, а тепер гравець відзначився дебютним голом і в Бельгії.

 

Варто відзначити, що в чемпіонаті Бельгії виступають ще чотири представника українського футболу: Андрій Тотовицький ("Кортрейк"), Руслан Малиновський ("Генк"), Сергій Болбат ("Локерен") та Роман Безус ("Сент-Трюйден").

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Раніше повідомлялося, що у Валерія Лучкевича була пропозиція від київського "Динамо".

За матеріалами: DT.UA
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Теги футбол Лучкевич Стандард
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