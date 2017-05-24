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Українець Льопа визнаний найкращим футболістом хорватського клубу за підсумками сезону

24 травня в 09:17

Півзахисник став лідером "Осієка".

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Льопа забив за "Осієк" 8 голів
Tribuna.com
Український півзахисник "Осієк" Дмитро Льопа був визнаний фанатами найкращим футболістом клубу за підсумками сезону 2016/17. 

В чемпіонаті Хорватії українець провів 21 матч, зумівши забити 8 голів і віддати 5 гольових передач. Аналогічна нагорода є у захисника київського "Динамо" Домагоя Віди, який виступав за "Осієк" до 2010 року.

Варто відзначити, що в Україні Льопа виступав за "Дніпро", "Кривбас", "Карпати", "Металург" Запоріжжя та "Металіст". Після харківського клубу 28-річний футболіст грав за "Академію Пушкаша" в Угорщині і в минулому році опинився в Хорватії.

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Нагадаємо, раніше перший гол у чемпіонаті Бельгії забив українець Валерій Лучкевич.

За матеріалами: Tribuna.com
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Теги Льопа футбол Осієк
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