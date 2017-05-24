Українець Льопа визнаний найкращим футболістом хорватського клубу за підсумками сезону

Півзахисник став лідером "Осієка".
В чемпіонаті Хорватії українець провів 21 матч, зумівши забити 8 голів і віддати 5 гольових передач. Аналогічна нагорода є у захисника київського "Динамо" Домагоя Віди, який виступав за "Осієк" до 2010 року.
Варто відзначити, що в Україні Льопа виступав за "Дніпро", "Кривбас", "Карпати", "Металург" Запоріжжя та "Металіст". Після харківського клубу 28-річний футболіст грав за "Академію Пушкаша" в Угорщині і в минулому році опинився в Хорватії.
Нагадаємо, раніше перший гол у чемпіонаті Бельгії забив українець Валерій Лучкевич.Tribuna.com