Українець Чумак забив красивий гол і став героєм матчу чемпіонату Білорусі

Півзахисник відзначився ефектним ударом у дальню "дев'ятку".

Чумак приніс "Дніпру" перемогу kp.by

Український півзахисник Євген Чумак, який виступає за могилевський "Дніпро", став автором переможного голу у поєдинку 10-го туру чемпіонату Білорусі проти брестського "Динамо" (1:0).

На 52-й хвилині 21-річний футболіст отримав пас від партнера, увійшов у штрафну і під досить гострим кутом відправив м'яч у дальню "дев'ятку" - воротар лише проводив м'яч поглядом. Це другий гол Чумака за "Дніпро".

Чумак є вихованцем київського "Динамо". Крім столичної команди футболіст молодіжної збірної України виступав за "Говерлу", "Зірку" та "Карпати".

Раніше повідомлялося, що українець Дмитро Льопа був визнаний найкращим футболістом хорватського клубу за підсумками сезону.