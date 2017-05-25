Українець Чумак забив красивий гол і став героєм матчу чемпіонату Білорусі

Півзахисник відзначився ефектним ударом у дальню "дев'ятку".
На 52-й хвилині 21-річний футболіст отримав пас від партнера, увійшов у штрафну і під досить гострим кутом відправив м'яч у дальню "дев'ятку" - воротар лише проводив м'яч поглядом. Це другий гол Чумака за "Дніпро".
Чумак є вихованцем київського "Динамо". Крім столичної команди футболіст молодіжної збірної України виступав за "Говерлу", "Зірку" та "Карпати".
Раніше повідомлялося, що українець Дмитро Льопа був визнаний найкращим футболістом хорватського клубу за підсумками сезону.DT.UA