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Українець Чумак забив красивий гол і став героєм матчу чемпіонату Білорусі

25 травня в 16:01

Півзахисник відзначився ефектним ударом у дальню "дев'ятку".

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Чумак приніс "Дніпру" перемогу
kp.by
Український півзахисник Євген Чумак, який виступає за могилевський "Дніпро", став автором переможного голу у поєдинку 10-го туру чемпіонату Білорусі проти брестського "Динамо" (1:0).

На 52-й хвилині 21-річний футболіст отримав пас від партнера, увійшов у штрафну і під досить гострим кутом відправив м'яч у дальню "дев'ятку" - воротар лише проводив м'яч поглядом. Це другий гол Чумака за "Дніпро".

Чумак є вихованцем київського "Динамо". Крім столичної команди футболіст молодіжної збірної України виступав за "Говерлу", "Зірку" та "Карпати".

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Раніше повідомлялося, що українець Дмитро Льопа був визнаний найкращим футболістом хорватського клубу за підсумками сезону.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Чумак футбол Динамо Дніпро
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