Українець Будківський забив гол у чемпіонаті Росії

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Команда нападника при цьому все одно програла.

Будковський забив ударом головою ФК "Анжи"

Український форвард "Анжі", права на якого належать донецькому "Шахтарю", відзначився голом у матчі чемпіонату Росії проти "Уфи" (1:2). Футболіст, який виступає за махачкалінців на правах оренди, ударом головою замкнув подачу з кутового.

В поточному розіграші російської Прем'єр-ліги Будківський провів 27 матчів і забив 4 голи.

Нагадаємо, в січні Будківський підписав з "Шахтарем" новий контракт до літа 2020 року.