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Українець Будківський забив гол у чемпіонаті Росії

14 травня в 20:47

Команда нападника при цьому все одно програла.

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Будковський забив ударом головою
ФК "Анжи"
Український форвард "Анжі" Пилип Будківський, права на якого належать донецькому "Шахтарю", відзначився голом у матчі чемпіонату Росії проти "Уфи" (1:2). Футболіст, який виступає за махачкалінців на правах оренди, ударом головою замкнув подачу з кутового.

В поточному розіграші російської Прем'єр-ліги Будківський провів 27 матчів і забив 4 голи.

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Нагадаємо, в січні Будківський підписав з "Шахтарем" новий контракт до літа 2020 року.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Будківський Анжі футбол
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