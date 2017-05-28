Українці здобули ще три медалі на етапі Кубка світу з веслування

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Українці вдало виступили на другому етапі Кубка світу поспіль.

Кічасова і Горлова стали найкращими на дистанції 200 метрів НОК України

В угорському Сегеді проходить другий етапна байдарках і каное. Збірній України в рамках другого дня змагань вдалося взяти ще три медалі.

Українки на байдарках Марія Кічасова і Анастасія Горлова виграли "золото" на дистанції 200 метрів. Каноїсти Дмитро Янчук та Тарас Міщук зайняли друге місце на дистанції 500 метрів.

"Бронзу" у фінальному заїзді байдарок-одинаків виграв Олег Кухарик.

Нагадаємо, це перший етап Кубка світу для нового головного тренера збірної України – дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана.

У перший день виступів в Угорщині українці завоювали чотири медалі.