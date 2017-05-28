Українці здобули ще три медалі на етапі Кубка світу з веслування

Українці вдало виступили на другому етапі Кубка світу поспіль.
Українки на байдарках Марія Кічасова і Анастасія Горлова виграли "золото" на дистанції 200 метрів. Каноїсти Дмитро Янчук та Тарас Міщук зайняли друге місце на дистанції 500 метрів.
"Бронзу" у фінальному заїзді байдарок-одинаків виграв Олег Кухарик.
Нагадаємо, це перший етап Кубка світу для нового головного тренера збірної України – дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана.
У перший день виступів в Угорщині українці завоювали чотири медалі.НОК України