Українці завоювали повний комплект медалей на етапі Кубка світу з веслування

Українці вдало виступили на другому етапі Кубка світу поспіль.
Першу медаль змагального дня здобула каноїстка Людмила Лузан на дистанції 500 метрів, показавши час 2:08.504 і посівши третє місце. Для українки це вже друга "бронза" в нинішньому сезоні. На попередньому етапі у Франції Лузан також показала третій результат.
Ще одну "бронзу" в актив збірної України записали Ігор Трунов і Іван Семикін у байдарці-двійці на дистанції 500 метрів, завершивши виступ з часом 1:28.386.
Срібними призерами етапу Кубка світу стали Олег Кухарик і Віталій Цуркан, які подолали 1000 метрів за 3:06.485. Краще українського дуету були лише іспанці Ініго Пена і Франциско Кубелос, що випередили українців менше, ніж на секунду.
На найвищу сходинку п'єдесталу пошани зійшов Сергій Ємельянов, який прийшов першим в заїзді на 200 метрів серед параканоїстов. Українець показав час 39.254.
Раніше українці виграли повний комплект медалей на першому етапі Кубка світу у Франції.XSport.ua