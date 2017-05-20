Українці завоювали повний комплект медалей на етапі Кубка світу з веслування

Українські спортсмени виявилися кращими на першому етапі Кубка світу.
Тандем байдарочників Ігор Трунов і Іван Семикін виграв "золото" на дистанції 500 метрів, випередивши на п'єдесталі угорців та іспанців.
Також золоту медаль українці взяли на дистанції 1000 метрів, де Олег Кухарик і Віталій Цуркан були швидше найближчих переслідувачів на дві секунди.
Каноїсти Тарас Міщук і Дмитро Янчук взяли в своєму заїзді на 1000 метрів "срібло", а Людмила Лузан в каное-одиночці на дистанції 500 метрів посіла третє місце.
Нагадаємо, це був перший етап Кубка світу для нового головного тренера збірної України – дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана.
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