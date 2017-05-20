Українці завоювали повний комплект медалей на етапі Кубка світу з веслування

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Українські спортсмени виявилися кращими на першому етапі Кубка світу.

Олег Кухарик виграв "золото" НОК України

Українські каноїсти і байдарочники взяли відразу кілька медалей на етапі Кубка світу, який проходив у Португалії.

Тандем байдарочників Ігор Трунов і Іван Семикін виграв "золото" на дистанції 500 метрів, випередивши на п'єдесталі угорців та іспанців.

Також золоту медаль українці взяли на дистанції 1000 метрів, де Олег Кухарик і Віталій Цуркан були швидше найближчих переслідувачів на дві секунди.

Каноїсти Тарас Міщук і Дмитро Янчук взяли в своєму заїзді на 1000 метрів "срібло", а Людмила Лузан в каное-одиночці на дистанції 500 метрів посіла третє місце.

Нагадаємо, це був перший етап Кубка світу для нового головного тренера збірної України – дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана.

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