Українці виграли Кубок Європи зі спортивної ходьби

Українці випередили Італію.

Главан посів друге місце в гонці на 50 км iaaf.org

Українці Іван Банзерук та Ігор Главан зайняли перше і друге місця в гонціна 50 км на Кубку Європи в Подебрадах (Чехія).

Українцям вдалося відібрати перемогу у італійця Теодрико Капоразо, який пішов у відрив на 14 кілометрі, тільки в кінці гонки.

Результат переможця гонки Банзерука (3:48.15) став восьмим кращим у світовому топ-листі поточного сезону.

Також завдяки шостого місця Мар'яна Закальницкого і 12-ому Андрія Гречковського збірна України виграла "золото" в командному заліку, випередивши Італію.

Зазначимо, що ходьба на дистанцію 50 км стала олімпійською дисципліною в 1932 році, на 20 км - в 1956 році. У 1992 році в олімпійську програму увійшли і змагання серед жінок.

Раніше українці виграли "срібло" і "бронзу" на чемпіонаті світу по спортивній ходьбі.