Топ Новини
<
>

Українці виграли Кубок Європи зі спортивної ходьби

23 травня в 11:17

Українці випередили Італію.

игорь главан
Главан посів друге місце в гонці на 50 км
iaaf.org
Українці Іван Банзерук та Ігор Главан зайняли перше і друге місця в гонці зі спортивної ходьби на 50 км на Кубку Європи в Подебрадах (Чехія).

Українцям вдалося відібрати перемогу у італійця Теодрико Капоразо, який пішов у відрив на 14 кілометрі, тільки в кінці гонки.

Результат переможця гонки Банзерука (3:48.15) став восьмим кращим у світовому топ-листі поточного сезону.

Також завдяки шостого місця Мар'яна Закальницкого і 12-ому Андрія Гречковського збірна України виграла "золото" в командному заліку, випередивши Італію.

Зазначимо, що ходьба на дистанцію 50 км стала олімпійською дисципліною в 1932 році, на 20 км - в 1956 році. У 1992 році в олімпійську програму увійшли і змагання серед жінок.

Читайте також: Українки завоювали дві медалі на чемпіонаті світу з легкої атлетики

Раніше українці виграли "срібло" і "бронзу" на чемпіонаті світу по спортивній ходьбі.

За матеріалами: Tribuna.com
Читайте також
Теги Італія спорт Україна
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.34
EUR 29.62
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...