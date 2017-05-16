Українці Стаховський і Молчанов вийшли у другий раунд турніру в Узбекистані

Українські тенісисти вдало стартували на турнірі в Самарканді.

Стаховський обіграв турка btu.org.ua

124-а ракетка світузумів вийти у друге коло на узбекистанском турнірі, обігравши представника Туреччини Кема Ілкела - 7:6, 6:2.

За 80 хвилин поєдинку українець здійснив шість ейсів і реалізував два брейк-поїнта з шести.

Ще один український тенісист Денис Молчанов пробився у другий раунд на турнірі в Самарканді, обігравши естонця Кеннета Райсма - 6:4, 6:4.

Матч тривав менше двох годин, за які Денис чотири рази подав навиліт, допустивши п'ять подвійних помилок і реалізував чотири брейк-пойнта.

У другому колі Стаховському належить зіграти з боснійцем Алдином Сеткичем, а Молчанов зустрінеться з представником Тайваню Джейсоном Джанга.

Раніше повідомлялося, що четверо українців зіграють в основній сітці "Ролан Гаррос" .