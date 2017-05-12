У Запоріжжі з'явиться муніципальний футбольний клуб

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Місцева влада хоче створити ще один "Металург".

У запоріжжі може з'явитися другий "Металург"

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк заявив про ініціативу створення у місті муніципального футбольного клубу, який буде мати назву "Металург". Про це чиновник написав на своїй сторінці в Facebook.

"У Запоріжжя буде своя міська футбольна команда. Запорожці заслужили право вболівати за власну команду, яка, я впевнений, обов'язково буде приносити нам перемоги. Тому я прийняв рішення про створення муніципальної футбольної команди. Питання буде винесено на сесію міськради.

Нам вдалося зберегти дитячу футбольну школу "Металург" Запоріжжя. Ця школа стане надійною базою для нашої муніципальної футбольної команди. Запорізьким футболістам буде де розвивати свій спортивний талант, щоб в майбутньому стати гравцями збірної України", - написав Буряк.

Нагадаємо, в березні минулого року запорізький "Металург" через фінансові проблеми був виключений з усіх турнірів країни, в тому числі української Прем'єр-ліги. Пізніше громадська організація "Металург назавжди" перейменувала аматорський "Россо Неро" в "Металург", а команда заявилася у Другу лігу.