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У Прем'єр-ліги з'явився новий телетранслятор – Генінсон

3 червня в 20:03

Телеканал "Футбол" створить пул.

Генинсон
Назву телеканалу Генінсон не озвучив
ФФУ
Президент української Прем'єр-ліги Володимир Генінсон заявив, що у ліги з'явився новий телетранслятор.

Назва телеканалу, який у новому сезоні буде показувати матчі УПЛ, поки що залишається невідомою.

"У нас з'явився ще один телетранслятор, який готовий транслювати матчі Прем'єр-ліги на внутрішньому ринку. Це не телеканал "2+2", а ще один телетранслятор, який запропонував досить пристойну суму", - сказав Генінсон в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1".

При цьому телеканал "Футбол" створить з новим телетранслятором телевізійний пул. Також матчі УПЛ продовжить показувати "2+2".

Нагадаємо, на даний момент телевізійні права домашніх матчів клубів чемпіонату зосереджені у двох медіа-холдингів – "1+1 медіа", власником якого є президент "Дніпра" Ігор Коломойський, і медіа-група "Україна", що є одним з численних активів власника "Шахтаря" Ріната Ахметова.

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Раніше відбулася презентація співробітництва між УПЛ та іспанською Ла Лігою.

За матеріалами: Sport Arena
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Теги УПЛ футбол телеканал
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