У наступному сезоні баскетбольної Суперліги буде вісім команд

Президія Федерації баскетболу України розглянула важливі питання проведення наступного сезону в чемпіонаті країни.

Команд в еліті стане менше ФБУ

У Києві відбулося засідання Президії Федерації баскетболу України (ФБУ). На ньому було розглянуто ряд організаційних питань, в тому числі щодо наступного

Офіційний сайт ФБУ повідомив, що за підсумками засідання було вирішено, що в наступному сезоні в чоловічій Суперлізі виступатимуть 8 команд. Минулий сезон в Суперлізі завершили 10 колективів.

"Ми робимо черговий крок вперед і хочемо підняти турнір на якісно новий рівень. Це стосується і залів, в яких виступають команди. Ми хочемо, щоб в наступному сезоні команди виступали в хороших залах і це правильно, адже це обличчя баскетболу. Упевнений, що конкуренція в чемпіонаті підвищиться, і це стосуватиметься не лише боротьби за нагороди, але і другої частини турнірної таблиці", - сказав президент ФБУ Михайло Бродський.

Нагадаємо, в минулому сезоні чемпіоном чоловічої Суперліги став "Будівельник".