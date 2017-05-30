Топ Новини
<
>

У наступному сезоні баскетбольної Суперліги буде вісім команд

30 травня в 19:18

Президія Федерації баскетболу України розглянула важливі питання проведення наступного сезону в чемпіонаті країни.

123
Команд в еліті стане менше
ФБУ
У Києві відбулося засідання Президії Федерації баскетболу України (ФБУ). На ньому було розглянуто ряд організаційних питань, в тому числі щодо наступного чемпіонату України.

Офіційний сайт ФБУ повідомив, що за підсумками засідання було вирішено, що в наступному сезоні в чоловічій Суперлізі виступатимуть 8 команд. Минулий сезон в Суперлізі завершили 10 колективів.

"Ми робимо черговий крок вперед і хочемо підняти турнір на якісно новий рівень. Це стосується і залів, в яких виступають команди. Ми хочемо, щоб в наступному сезоні команди виступали в хороших залах і це правильно, адже це обличчя баскетболу. Упевнений, що конкуренція в чемпіонаті підвищиться, і це стосуватиметься не лише боротьби за нагороди, але і другої частини турнірної таблиці", - сказав президент ФБУ Михайло Бродський.

Читайте також: Представлені найкращі моменти фіналу баскетбольної Суперліги

Нагадаємо, в минулому сезоні чемпіоном чоловічої Суперліги став "Будівельник".

За матеріалами: ФБУ
Читайте також
Теги Суперліга баскетбол ФБУ Бродський
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.39
EUR 29.52
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...