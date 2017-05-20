У фіналі чемпіонату світу з хокею зіграють збірні Канади та Швеції

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Визначилися фіналісти світової першості з хокею.

Канадці обіграли Росію IIHF

Відбулися півфінальні матчі, в яких зустрічалися збірні Росії та Канади, а також Швеції та Фінляндії.

Першими на льодову арену в німецькому Кельні вийшли команди Росії та Канади. Обидві збірні вважалися фаворитами турніру, що і показав звітний поєдинок.

Збірна Росії до третього періоду вела з рахунком 2:0, але канадці в останньому відрізку гри зуміли закинути чотири шайби, здобувши путівку у фінал.

Канада - Росія - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

Шайби: 32:16 Кузнєцов - 0:1; 34:50 Гусєв - 0:2; 40:17 Шайфлі - 1:2; 55:07 Маккіннон - 2:2; 56:58 Райллі - 3:2; 58:53 Кутюр'є - 4:2

Півфінал Швеції і Фінляндії пройшов практично без інтриги. Якщо в першому періоді була зафіксована нічия, то в двох інших домінували шведи, що в підсумку вилилося у розгромну перемогу з рахунком – 4:1.

Швеція – Фінляндія– 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Шайби: 01:49 Едлер - 1:0; 04:45 Кемппайнен - 1:1; 24:36 Д. Клингберг - 2:1; 34:52 У. Нюландер - 3:1; 53:52 Нордстрем - 4:1

Фінал і матч за третє місце відбудуться завтра, 21 травня.

Нагадаємо, чинним чемпіоном світу є збірна Канади, яка обіграла рік тому у фіналі команду Фінляндії.