У фіналі баскетбольної Євроліги зіграють "Олімпіакос" і "Фенербахче"

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Стали відомі фіналісти найпрестижнішого баскетбольного турніру Європи.

ЦСКА поступився "Олімпіакосу" Euroleague

Відбулися півфінальні матчі Фіналу чотирьох, в яких "Олімпіакос" обіграв ЦСКА, а "Фенербахче" виявився сильнішим за "Реал".

Першими на майданчик у Стамбулі вийшли російський ЦСКА і грецький "Олімпіакос". Матч пройшов у напруженій боротьбі, з невеликою перевагою ЦСКА.

Греки, програючи по ходу трьох чвертей, в останньому відрізку зробили неймовірний ривок, тим самим зумівши вирвати перемогу.

Фінал чотирьох. Перший півфінал

ЦСКА (Росія) – "Олімпіакос" (Греція) - 78:82 (18:12, 22:21, 24:27, 14:22)

ЦСКА: Теодосіч (23), де Коло (16), Джексон (12), Хайнс (8 + 2 блок-шота).

"Олімпіакос": Спануліс (14 + 6 передач), Принтезіс (14 + 7 підбирань), Папаніколау (14 + 9 підбирань), Манцаріс (12 + 6 підбирань), Грін (8), Аграваніс (8 + 7 підбирань).

У другому півфіналі господарі паркету "Фенербахче" зустрічалися з "Реалом". Весь поєдинок проходив під контролем турків, які за всю зустріч так і не підпустили іспанців до близькій відстані, оформивши путівку в фінал.

Фінал чотирьох. Другий півфінал

Фенербахче (Туреччина) - Реал (Іспанія) - 84:75 (21:13, 23:21, 19:16, 21:25)

"Фенербахче": Удо (18 + 12 підбирань + 8 передач + 2 блок-шота), Богданович (14 + 6 підбирань + 6 втрат), Весели (12), Калініч (12 + 6 підбирань + 6 передач + 4 перехоплення), Діксон (9), Слукас (9), Датоме (8).

"Реал": Юй (28 + 8 передач + 4 втрати), Керролл (21), Томпкінс (8).

Фінал і матч за третє місце відбудуться завтра, 21 травня.

Нагадаємо, в минулому році Євролігу виграв московський ЦСКА.