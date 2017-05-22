Тріумф Еліни Світоліної у Римі - фотогалерея

Українська тенісистка здобула найсерйознішу перемогу у своїй кар'єрі, далеко відірвавшись від співвітчизниць.

Головною спортивною новиною минулого тижня стала перемога української тенісистки Еліни Світоліної на престижному римському турнірі категорії Premier 5 з призовим фондом в 3 мільйони євро. Недільна перемога над Сімоною Халеп з Румунії стала для 22-річної тенісистки четвертим тріумфом в сезоні і найсерйознішим в її кар'єрі.

Цей успіх дозволив Еліні встановити новий особистий і національний рекорд у рейтингу WTA – жодна українська тенісистка раніше не піднімались вище 10-го рядка. Тепер же головна надія українського тенісу разом додала 6 позицій і розташувалася на шостому місці в таблиці WTA.

На урочистій церемонії нагородження відбувся невеликий курйоз. Під час своєї промови українська тенісистка випадково впустила кришку кубка. Оговтавшись від легкого шоку, вона встигла підняти частина трофею раніше, ніж підбігли організатори.

Світоліна стала шостою ракеткою світу і очолила чемпіонську гонку WTA.