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Тренер "Шальке" порадив Коноплянці шукати нову команду

4 червня в 17:19

Півзахисник назвав наставника німецької команди боягузом.

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Коноплянка не потрібен головному тренеру "Шальке"
Facebook/FC Schalke
Півзахисник збірної України Євген Коноплянка не залишиться в "Шальке" на наступний сезон. Про це в інтерв'ю Football Hub заявив сам футболіст.

"Головний тренер "Шальке" викликав мене і сказав, що мені краще знайти іншу команду. Якщо тренер говорить таке, то це важливо. Звичайно, я б хотів почути пояснення, чому він готовий відпустити гравця, за якого заплатили 15 мільйонів євро.

Ми повинні були розлучитися зовсім не так, як я вам кажу. Потім він сказав, що хоче зі мною поговорити, але за хвилину до того, як я їхав додому. Чому заздалегідь не можна було поговорити і все пояснити? Це боягузтво, а він - боягуз. Я не буду цього приховувати. Думаю, він не затримається в команді, і я йому цього бажаю, адже з ним "Шальке" буде грати у другій лізі", - сказав український вінгер.

У минулому сезоні на рахунку Євгена Коноплянки шість голів і одна результативна передача в 27 матчах за "кобальтових" у всіх турнірах.

Варто відзначити, що права на гравця належать іспанській "Севільї", а півзахисник виступає в Німеччині на правах оренди. В угоду включена опція обов'язкового викупу футболіста за 12,5 мільйона євро. Таким чином, після повноцінного трансферу керівництво "Шальке" має намір одразу продати Коноплянку.

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Раніше повідомлялося, що "Шальке" шукає футболіста на позицію Коноплянки.

Football Hub
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Теги Коноплянка футбол Шальке
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