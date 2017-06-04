Тренер "Шальке" порадив Коноплянці шукати нову команду

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Півзахисник назвав наставника німецької команди боягузом.

Коноплянка не потрібен головному тренеру "Шальке" Facebook/FC Schalke

Півзахисник збірної Українине залишиться в "Шальке" на наступний сезон. Про це в інтерв'ю Football Hub заявив сам футболіст.

"Головний тренер "Шальке" викликав мене і сказав, що мені краще знайти іншу команду. Якщо тренер говорить таке, то це важливо. Звичайно, я б хотів почути пояснення, чому він готовий відпустити гравця, за якого заплатили 15 мільйонів євро.

Ми повинні були розлучитися зовсім не так, як я вам кажу. Потім він сказав, що хоче зі мною поговорити, але за хвилину до того, як я їхав додому. Чому заздалегідь не можна було поговорити і все пояснити? Це боягузтво, а він - боягуз. Я не буду цього приховувати. Думаю, він не затримається в команді, і я йому цього бажаю, адже з ним "Шальке" буде грати у другій лізі", - сказав український вінгер.

У минулому сезоні на рахунку Євгена Коноплянки шість голів і одна результативна передача в 27 матчах за "кобальтових" у всіх турнірах.

Варто відзначити, що права на гравця належать іспанській "Севільї", а півзахисник виступає в Німеччині на правах оренди. В угоду включена опція обов'язкового викупу футболіста за 12,5 мільйона євро. Таким чином, після повноцінного трансферу керівництво "Шальке" має намір одразу продати Коноплянку.

Раніше повідомлялося, що "Шальке" шукає футболіста на позицію Коноплянки.